"Укргазвидобування" має визнати постачальника китайських труб ненадійним, — експерт

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" має визнати компанію Vorex, яка постачає сталеві труби з Китаю, ненадійним постачальником, що втручається в операційну діяльність державної компанії. Про це заявив економіст Борис Кушнірук у Facebook.

"Трохи більше року пройшло з моменту повернення Vorex на тендери УГВ. За цей час портфель заказів цієї прокладки збільшився більш ніж на 100 млн дол. США. Кожний другий проведений аукціон УГВ виграє Vorex. Здавалося б, постачальник, який отримує такі контракти, має задовольняти будь-які примхи клієнта. Проте насправді все навпаки", — відзначає він.

За його словами, "Укргазвидобування" отримує від Vorex більше шкоди, аніж зиску. "Посередник набирає контрактів, вводячи в оману про свої можливості постачати продукцію вчасно, а потім зриває поставки. Звісно УГВ намагається штрафувати Vorex згідно умов контракту, стягнути якісь кошти з його банківської гарантії. Але і в даному випадку ця "прокладка" примудрилась через суд заблокувати будь-які виплати".

Економіст нагадав, що Vorex не вперше намагається через суд уникнути зобов'язань перед українськими державними компаніями: "Подібний судовий позов Vorex вже подавала у вересні 2023 року проти іншої державної компанії — "Оператора газотранспортної системи України". Тоді держава не змогла захистити свої інтереси… Уряд та Укргазвидобування цього разу мають більш рішуче відстоювати свої інтереси, інакше питання виникне вже до їхніх керівників".

Експерт акцентував на тому, що посередник постійно втручається в операційну діяльність УГВ.

"25 січня Vorex подав скаргу в Антимонопольний комітет на "Укргазвидобування", заблокувавши 4 тендери на закупівлю труб для видобутку газу. Мотив — строки постачання у 90 днів дуже стислі, труби з Китаю прийдуть лише через 180 днів. Але ж труби потрібні УГВ тут і зараз!.. Такі труби виробляють як в Європі, так і в Україні. Але Vorex намагається диктувати державній стратегічній компанії свої умови", — зазначив він.

Американська фірма посередник Vorex, за даними ЗМІ, постачає в Україну продукцію китайських виробників Tianjin Pipe Corporation, Hengyang Valin Steel Tube Co та Baoshan Iron & Steel Co. Ці компанії присутні на російському ринку, а в Україні працюють не напряму, а через фірму-посередника.

Завдяки американській прописці Vorex має змогу допомагати китайським виробникам обходити імпортне мито у розмірі 52%. Водночас на аналогічну продукцію в країнах Євросоюзу та США діє мито в розмірі до 99%.