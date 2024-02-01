Карантин у Київській області: які школи закриють через епідемію грипу

Через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ у Київській області вирішили відправити дітей на дистанційне навчання. Тим часом у Києві не планують закривати школи, натомість радять батькам тривати хворих дітей вдома.

У Київській області майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ОРВІ. У зв'язку з цим 32 школи у трьох районах області перейшли на дистанційне навчання. Про поточну епідемічну ситуацію в регіоні під час брифінгу у Київській ОДА розповіли представниці державних органів влади: Валентина Ліпчанчук, завідувачка відділу з Державної установи "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", та Любов Крикливець, тимчасово виконувачка обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я.

Спікерки повідомили, що протягом минулого тижня, з 22 по 28 січня 2024 року, кількість хворих на грип та ГРВІ у Київській області зросло на 39%. Подібне зростання на 8% перевищило епідемічний поріг. Тобто на сьогодні в регіоні "середній рівень інтенсивності епідемічного процесу". Найгірші показники — у Бориспільському районі, найкращі — у Вишгородському.

Рівень захворюваності серед дітей підвищився ще сильніше — досягнув 44%. У районах, де ситуація найскладніша, вирішили запровадити дистанційне навчання у школах. Рішення щодо закриття навчальних закладів Київської області торкнулось 32 шкіл:

Бориспільський район — карантин у 18 школах;

Фастівський район — 7;

Броварський район — 7.

Карантин 2024 в Україні — ситуація у Києві

Про ситуацію в Києві громадянам розповіли на порталі Київської міської державної адміністрації (КМДА). Вказано, що 31 січня відбулось засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого оприлюднили рівень захворюваності на грип та ГРВІ — показник зріс на 50%. Жителям столиці пропонують дотримуватись заходів безпеки, щоб не заразитись — мити та дезінфікувати руки, не виходити на вулицю, якщо є перші симптоми.

Одна з учасниць засідання, директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян, звернулась до батьків школярів — порадила їм не відправляти у навчальні заклади дітей з нежитем. З її слів, якщо кількість хворих зросте через нехтування заходами безпеки, то "ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи".

Рівень захворюваності на грип у січні 2024 року

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін 1 лютого заявив, що з 22 по 28 січня поставлено діагнози грип та ГРВІ 185 402 українцям, з них COVID-19 — у 3 492 ос. Епідемічний поріг перевищено у Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Також нагадав, що найкращий спосіб вберегтись — вакцинація.

Зазначимо, 29 січня у ЗМІ розповіли про реакцію батьків на можливість переходу шкіл на дистанційне навчання. Громадяни зауважили, що діти підхоплюють інфекцію внаслідок тривалого перебування у бомбосховищах. У них виникла пропозиція — закрити школи на карантин на два тижні.

Нагадуємо, Фокус раніше писав про регіони, де оголосили карантин через зростання кількості хворих дітей. Зокрема, дітей відправили додому у деяких навчальних закладах Хмельницького, Вінниці, Львова та у низці інших населених пунктів.