Прогноз погоди на вихідні 3–4 лютого: дощі зі снігом та плюсова температура

За даними Sinoptik.ua, перший лютневий вікенд буде мокрим за переважно плюсової температури. А жителі південних областей взагалі відчують подих весни.

Погода в суботу 3 лютого

Суботній день у західних, південних, північних і центральних регіонах України буде дощовим. На сході місцями падатиме дощ із мокрим снігом. Жителям Харківської області варто заздалегідь спланувати день, оскільки тут можливий сильний снігопад (до 6 мм).

У східних областях термометри покажуть близько 0 °С, у центральних і північних регіонах, а також на Закарпатті — +2…+4 °С, на решті території — +3…+6 °С. Уночі по всій Україні температура знизиться до -2…-4 °С.

Погода в неділю 4 лютого

До кінця тижня на всій території країни потеплішає. Так, у північних і східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +2…+4 °С, у центрі — до +5…+7 °С, на заході — до +6…+9 °С, на півдні — до +8… +10 °С.

День буде хмарним із проясненнями, в усіх регіонах дощитиме. У більшості областей опади будуть незначними, лише на заході України очікується помірний дощ.

Погода в понеділок 5 лютого

Новий тиждень розпочнеться з хмарної погоди з проясненнями по всій Україні. Не забувайте вдома парасольки — дощ зі снігом очікується у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській, Львівській, Миколаївській областях та на Закарпатті. На півночі, сході та в центрі термометри покажуть +3…+6 °С, на заході — +5…+7 °С. У південних регіонах середня денна температура становитиме +9…+12 °С. Навіть уночі по всій країні очікується плюсова температура — до +1…+3 °С.

Жителям Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської, а також Одеської, Миколаївської, Запорізької, Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей варто бути обережними на вулиці через сильний вітер (до 13 м/с). Також радимо запастися пігулками від головного болю мешканцям північних областей і Полтавщини — тут різка зміна атмосферного тиску може негативно вплинути на самопочуття.

Народні прикмети та вірування

Ясне небо 3 лютого давало нашим пращурам надію на ранню весну, а дощ "готував" до морозної погоди аж до квітня. Якщо ніч була безхмарною, побоювалися неврожайного року.

Заметіль 4 лютого обіцяла погану погоду протягом усього тижня, а важкі свинцеві хмари цього дня вважалися провісниками пізньої весни.