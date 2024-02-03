Побив пасажира в метро і втік: правоохоронці затримали хулігана (відео)

Поліцейські встановили особу нападника — порушником виявився 18-річний житель Київської області. Тепер йому загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганство.

У столичному метро сталася масштабна бійка у вагоні. 18-річний хуліган побив пасажира через його колір волосся і втік. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Як видно на відео з місця події, хлопець у спортивному костюмі накинувся на пасажира з рудим кольором волосся (що нібито стало причиною агресії) і побив його.

Після нападу потерпілий спочатку впав на сидіння, а потім просто на підлогу вагона. Захиститися він не пробував.

Нападник прокоментував інцидент

Після цього інциденту в мережі з'явилося відео з боку нападника. Він стверджує, що нібито на нього напали першим, а він захищався.

За його словами, рудий хлопець нібито почав обзивати його, заявив, що він погано пахне, і навіть кинув у нього пляшку з-під енергетичного напою.

Реакція поліції Києва на бійку

За даними столичної поліції, потерпілий до поліції не звертався, але його особу вдалося встановити. Він розповів правоохоронцям, що конфлікт стався після того, як невідомий молодий чоловік почав його ображати через колір волосся, потім розпочав бійку і втік.

Хуліган побив пасажира в метро

Оперативники відтворили маршрут руху хулігана та встановили його місцезнаходження. Порушником виявився 18-річний житель Київської області. Тепер йому загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України).

Правоохоронці затримали хулігана Фото: Поліція Києва

Реакція Київської прокуратури на бійку

За даними прокуратури, вдалося встановити особу правопорушника. Ним виявився 18-річний житель Київської області.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 КК України).

"Особу потерпілого, який одразу після інциденту до поліції не звертався, також встановили. 20-річний киянин повідомив, що конфлікт у вагоні метро стався після того, як невідомий молодик почав його ображати через колір волосся, після чого почав бійку. Свідками інциденту стали інші пасажири, які просили нападника припинити хуліганські дії", — написали правоохоронці.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що 24 січня на Київщині між двома неповнолітніми дівчатами конфлікт переріс у жорстоку бійку. Одна дівчина била суперницю ногами по голові при інших неповнолітніх, які знімали це на відео.