У Кривому Розі підліток помер після візиту до стоматолога: що відомо

За словами директора лікарні, лікарі надали дитині допомогу відповідно до нормативних документів. Пізніше хлопчика госпіталізували через погіршення самопочуття.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 14-річний хлопчик помер після візиту до стоматолога. Про це повідомив портал "Інформатор" із посиланням на пресслужбу правоохоронців.

За даними видання, підлітку вирвали зуб у Саксаганському районі Кривого Рогу, після чого його самопочуття почало погіршуватися. Повідомляється, що хлопчик впав у кому і незабаром помер.

Журналісти повідомляють, посилаючись на свої джерела, що зараз правоохоронці з'ясовують, чи могли дії лікарів призвести до смерті дитини. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Що кажуть у поліції

Речниця Криворізького районного управління поліції (КРУП) Ангеліна Крадожон у коментарі порталу "Рудана" підтвердила, що за фактом смерті підлітка відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ (Невиконання або неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків, внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього).

"Надійшло повідомлення від лікарні, що до закладу доставили 14-річного хлопчика, який згодом помер. Відомо, що дитина відвідувала стоматолога", — розповіла Крадожон.

Що кажуть у лікарні

Директорка лікарні Олена в коментарі "Суспільному" повідомила, що хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі. За її словами, дитині було надано допомогу відповідно до нормативних документів.

"Лікар зобов'язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним були присутні його родичі. І потім, через якийсь час цей пацієнт у зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований", — сказала Олена.

Очільниця медзакладу наголосила, що причину смерті дитини визначить експертиза. За її словами, до самого перебігу захворювання "є питання".

"Говоритиму, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції неможливо. Відповіді на всі питання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде", — заявила директорка лікарні.

Нагадаємо, 13 січня український бандурист Віктор Пашник повідомив, що його п'ятирічний син Велес помер у Львові після майже 40 днів перебування в комі, в якій він опинився під час лікування зубів у місцевій стоматологічній клініці.

Раніше, 14 листопада, у поліції повідомили, що в Тернополі під час лікування зубів хлопчику, якому був рік і десять місяців, стало зле і невдовзі він помер. Пацієнта не могли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.