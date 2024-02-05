Сотні мільйонів гривень поза державні закупівлі: експерт розповів, чому правоохоронці могли перевіряти "Укрнафту"

Перший день лютого почався із візиту правоохоронців до головного офісу націоналізованої "Укрнафти", що нині входить до складу державної НАК "Нафтогаз Україна". Хоча у НАБУ не повідомили причину обшуків, це може бути пов’язане із закупівлями "Укрнафти", до яких є чимало питань. Про це на власній сторінці у соцмережі Facebook пише політичний експерт Михайло Шнайдер.

На його думку, саме сфера державних купівель могла зацікавити силовиків. І хоча керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький відзвітував, що за минулий рік компанія провела 2330 процедур загальною вартістю 6,5 млрд грн, Шнайдер вважає, що це лише публічна сторона медалі.

Як пише експерт, 17 січня 2023 року наказом №24 Сергій Корецький виводить з-під дії закону "Про публічні закупівлі" всі закупівлі для мережі автозаправних станцій. А між тим "Укрнафта" має одну з найбільших мереж АЗС в країні — 530 станцій, а у фінплані компанії на 2023 рік було передбачено витрати близько 2,5 млрд грн на розвиток та реконструкцію мережі АЗС, перебудову 100 магазинів, встановлення нових АГЗП, модернізацію 30 АЗС.

Тобто, як вважає експерт, наказ вивів ці витрати за межі "Прозорро", дозволивши закупівлю товарів, робіт та послуг за внутрішніми процедурами. А це означає, що закупівлі можна проводити без тендеру або у одного постачальника — все на розсуд дирекції з управління мережею АЗС ПАТ "Укрнафта".

"Такі рішення повинні погоджуватись директором, проте з цим проблем не має бути. Дирекцією керує Леся Жарська, яка до того виконувала аналогічні функції в компанії WOG під керівництвом Сергія Корецького — тож вона для нинішнього директора "Укрнафти" людина зрозуміла", — підкреслює Михайло Шнайдер.

Експерт наводить кілька прикладів операцій, котрі могли привернути увагу правоохоронців до діяльності "Укрнафти" із закупівлею. Так, одним з напрямків закупівель, що виведені за межі "Прозорро", є перевезення нафтопродуктів від місць зберігання до автозаправних станцій. Витрати на послуги автоперевізників сягають розрахунково до 500 млн грн на рік. Ще в першому півріччі, як виявилось, "Перепробіги" в облікових документах лише однієї компанії можуть сягати кількох мільйонів гривень на місяць.

Раніше фінансовий директор "Укрнафти" зізнався, що станом на травень 2023 в його розпорядженні була відсутня майже половина первинних документів з реалізації продукції.

Як зазначає експерт, серед головних підрядників "Укрнафти" є ТОВ "Синтез", що без тендеру отримало замовлення на перевезення нафтопродуктів на суму близько 130 млн грн. Власником ТОВки є Ярослав Москаленко — колишній депутат-регіонал, член групи "Суверенна європейська Україна" у Верховній Раді.

"Як писала УП — Москаленко відомий тим, що під час голосування за диктаторські закони 16 січня зі сміхом на обличчі підняв обидві руки. Наразі констатуємо, що цей діяч отримав можливість підзаробити на непрозорих закупівлях державного підприємства. А на сайті його компанії "Укрнафта" зазначена в числі перших із топклієнтів", — підкреслює експерт.

"Дива відбуваються також із закупівлями технічного метанолу — хімічної речовини, що використовується як реагент при бурінні нафтових свердловин та як присадка для моторного палива." — пише Михайло Шнайдер. За його словами, в березні 2023 року "Укрнафта" закупила у ТОВ "Нарні-Трейд" 8920 тонн метанолу на суму 366 млн грн без проведення торгів.

"Наскільки ми знаємо силовикам відомо про проблемні моменти із закупівлями, проте наразі, через лояльність деяких можновладців до Корецького, всі перевірки поставлені на паузу", — стверджує Михайло Шнайдер.

На останок експерт зауважив, що предметом розслідування та нещодавнього обшуку у компанії, могла стати проведена "Укрнафтою" в травні 2023 року закупівля насосно-компресорних труб у ТОВ "Інтерпайп Україна", що була здійснена як раз поза процедурами публічного конкурсу.