Порошенко має повернути $210 млн завданих Україні збитків за вкрадену нафтову трубу, – політолог Олещук

Верховний Суд повернув нафтопровід "Самара – Західний напрямок" державі, це вже підтвердив голова Фонду держмайна, і тепер виникне питання щодо компенсації збитків для України, написав у своєму Facebook політолог Петро Олещук, передає Gordon.ua.

"Адже збитки державі – шокуючі. Рахуємо. Номінальна вартість – мізер як для такого активу. $23 млн. За словами журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, труба була своєрідним бартером між [президентом країни-агресора] Володимиром Путіним та [п'ятим президентом України Петром] Порошенком. Це було своєрідне "дякую" від Путіна Порошенку за завод Порошенка у Криму, який перейшов у власність Росії. Це все випливає з розслідування [журналіста Дениса] Бігуса й Ніколова. Так, того самого Ніколова, про якого всі дізналися завдяки історії з яйцями в Міноборони", – зазначив він.

Олещук пояснив, що за рік труба "заробляла" $41–42 млн, а була вона у власності "незрозумілих людей" із 2016-го до 2021 року.

"Неважко порахувати, що збитки – $210 млн І хто їх має компенсувати? Очевидно, той олігарх, який заробляв на трубі, а саме Петро Олексійович. Але офіційну відповідь на це питання чекають усі громадяни України від української правоохоронної системи. І є ненульова вірогідність, що дочекаються. До речі, як розповідав сам [екснардеп, кум Путіна Віктор] Медведчук, у схемі "труби" була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з на той час президента Порошенка і закінчуючи міністрами, правоохоронцями й тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – нагадав політолог.

Він навів слова Медведчука, сказані після затримання на допиті у Службі безпеки України.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – усі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – зізнався Медведчук.