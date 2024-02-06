Захворюваність зростає: у Києві можуть закрити школи через грип

За даними КМДА, щоб попередити стрімке поширення інфекцій, необхідно дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров'я.

У столиці України спостерігається збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей. У зв'язку з цим влада розглядає можливість тимчасового закриття шкіл у Києві. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей: за минулий тиждень було зареєстровано 11 305 випадків, що на 2 244 випадки більше, ніж попереднього тижня.

"Медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садочків та шкіл. Щоб попередити стрімке поширення інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до свого здоров'я", — ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що в разі подальшого збільшення рівня захворюваності серед школярів столична влада буде змушена рекомендувати навчальним закладам перейти на дистанційне навчання.

Нагадаємо, що 3 лютого головний державний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що наразі епідемічний поріг перевищено у трьох регіонах України. Проте поки що не передбачається введення карантинних заходів.

1 лютого в Київській ОДА повідомили, що в регіоні майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ГРВІ. У зв'язку з цим 32 школи в трьох районах області перейшли на дистанційне навчання.

А 29 січня у ЗМІ розповіли про реакцію батьків на можливість переходу шкіл на дистанційне навчання. Громадяни зазначили, що діти підхоплюють інфекцію внаслідок тривалого перебування в бомбосховищах. У них виникла пропозиція — закрити школи на карантин на два тижні.