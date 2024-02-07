Дотик до дитячих мрій: АЛЛО передає 1000 планшетів для дітей

Маркетплейс АЛЛО закумулював близько 4 мільйонів гривень під час благодійної акції "Дотик до дитячих мрій" та придбав 1000 планшетів для дітей, що постраждали від війни. З 6 грудня 2023 р. до 15 січня 2024 р. компанія спрямовувала 10% з продажу у мобільному застосунку товарів для дітей на закупівлю технічних подарунків для підопічних благодійного фонду "Голоси дітей".

"Напередодні Різдва та Нового року наші клієнти купували подарунки для власних дітей та одночасно допомагали здійснити бажання дітей, що постраждали через агресію рф. Команда фонду "Голоси дітей" регулярно отримує запити від родин на техніку. Ми не лишилися осторонь і охоче допомогли, щоб діти мали змогу відвідувати шкільні заняття онлайн, розвивати свої захоплення та спілкуватися", – зазначив Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу АЛЛО.

На зібрані кошти компанія АЛЛО придбала 1000 планшетів Pixus Folio, які буде передано дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, з деокупованих територій та тим, хто має досвід війни через бойові дії. Гаджети також допоможуть поліпшити ментальне здоров'я малечі, адже з ними діти зможуть відвідувати онлайн психологічні консультації, які надає фонд.

"Щодня росія цинічно руйнує будинки, знищує майно і змушує сім’ї переїжджати у безпечніші міста. Деякі діти навчаються онлайн, але не всі батьки мають гроші на дорогі гаджети. Поранений внаслідок ракетного удару у Нью-Йорку на Донеччині хлопчик – із розбитим телефоном, дівчинка із Луганщини через маленький екран телефону не може коректно побачити домашні завдання і виконати їх. Часто планшети, які ми видаємо дітям, не лише забезпечують базове право на навчання, але і допомагають їм підтримувати звʼязок із рідними та працювати з психологом", – коментує Азад Сафаров, співзасновник БФ "Голоси дітей".

Що ж купували клієнти АЛЛО у застосунку під час благодійної акції? ТОП товарів:

Настільна гра Goliath "Не буди тата". Дитячий боксерський набір. Бустер для авто. Науковий набір Same Toy "Solar system Planetarium". Ігровий набір LUNATIK "Парковка Муніципальна".

У 2022 році АЛЛО вже співпрацювала з фондом "Голоси дітей": компанія передала фонду 2,5 мільйона гривень в рамках проєкту "Дітям – дитинство. Розфарбуймо життя". Ці кошти фонд спрямував на роботу осередків психологічної допомоги у Трускавці, Харкові та Кривому Розі задля покращення психоемоційного стану 600 дітей зі статусом ВПО та тих, яких торкнулася війна. Також фонд закупив та передав гуманітарні набори з продуктами та дитячою побутовою хімією 1900 родинам з дітьми у Херсоні та Миколаєві.

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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БФ "Голоси дітей" з 2015 року надає психологічну допомогу дітям та їхнім родинам, які постраждали від війни. З початку повномасштабної війни фонд надав кваліфіковану психологічну підтримку більше 15 000 дітей. Близько 80 тисяч дітей і батьків отримали різну допомогу від фонду (гуманітарну, психологічну, реабілітаційну).

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