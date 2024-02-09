Перспективи туризму в Україні на 2024 рік

Інтерв'ю з Едуардом Режинським — CEO та власником керуючої компанії Maestro Hotel Management.

Maestro Hotel Management, українська компанія з управління готельним і ресторанним бізнесом, розпочала свою діяльність у 2019 році. Компанія пропонує повний спектр послуг, від інвестування та готельного девелопменту до бізнес-консалтингу. Завдяки унікальному підходу до управління, який полягає у формуванні команд професіоналів та збереженні унікальності кожного об'єкта, портфель Maestro включає такі відомі готелі, як:

● M1 Club Hotel 5*

● Villa le Premier 5*

● Il Decameron Luxury Design Hotel 5*

● Alexandrovskiy Hotel 4*

● Weekend Family Hotel 4*

● Wall Street Hotel 4*

з загальною вартістю близько $75 млн.

Едуард, яким ви прогнозуєте туристичний сезон 2024?

Едуард Режинський: Незважаючи на виклики, у галузі відчувається позитивна динаміка і ми бачимо великий потенціал для розвитку та оптимізації. Як свідчать останні новорічні свята, існує попит на якісний відпочинок. У 2023 році спостерігалося падіння завантаженості готелів на 30% в порівнянні з довоєнним періодом, однак до кінця року ситуація покращилася і ми очікуємо зростання попиту приблизно на 15% у 2024 році.

Одеса залишається одним з ключових напрямків для відпочинку влітку, особливо після відкриття моря, яке сталося наприкінці минулого літнього сезону. Це не лише сприяє розвитку галузі у регіоні, але й впливає у глобальному сенсі, оскільки обсяги податкових надходжень до консолідованого бюджету від роботи галузі також зростатимуть.

Як ви вважаєте, які ключові аспекти допоможуть готелям приваблювати та утримувати гостей?

Едуард Режинський: У світлі сучасних реалій, особливо в умовах кризи та непередбачуваності, важливо тримати руку на пульсі поточних тенденцій. Можливість адаптуватися і пропонувати актуальні рішення є ключем до успіху. Особливо важливим є підхід до обслуговування гостей. Основна мета сервісу в сучасних умовах – зробити вартість неважливою для гостя. Це досягається через надання високоякісного досвіду, де цінність і якість обслуговування переважають вартість послуг. Під сервісом я маю на увазі увесь шлях гостя: від першої посмішки при заселенні до можливості оплатити послуги за допомогою криптовалюти, якщо цього буде потребувати ситуація.

Тому на мою думку, ключовими аспектами є:

Персональний підхід: звернення до особистих вподобаннь та потреб кожного гостя. Унікальний досвід: створення незабутніх вражень для гостей, які їх заохочують повертатися. Висока якість обслуговування: надання бездоганного сервісу та комфорту. Адаптивність: швидке реагування на зміни у потребах та запитах гостей.

Чим відповідати на зниження попиту, яке, безумовно, все ще може статися?

Едуард Режинський: У відповідь на зниження попиту ми не лише підвищуємо рівень сервісу, але й розширюємо пул пропозицій. Люди дуже потребують відпочинку, враховуючи постійний стрес останніх років, тому гостинність повинна розвиватися у бік максимальної зручності та комфорту.

Зміна поведінки гостей є важливим аспектом. Люди навчились жити з війною та планувати свій відпочинок. Ми відчуваємо це через зростання бронювань на літні місяці вже на початку року. Одеса успішно адаптується до нових умов, демонструючи стійкість і витривалість.

Які ваші плани щодо розвитку Maestro Hotel Management?

Едуард Режинський: Наші плани досить амбітні. Ми плануємо розширювати нашу присутність на ринку та продовжувати надавати високоякісні послуги в галузі гостинності. Наша мета — залишатися хедлайнерами інновацій та вдосконалення послуг, надаючи гостям неперевершений досвід, який перевищить їхні очікування.

Сайт компанії: https://www.maestrom.com/ua/