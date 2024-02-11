У соцмережах опублікували відео конфлікту з правоохоронцями та звинуватили ТЦК

Блогер Андрій Серебрянський (відомий як Андрій Луганський) у сервісі мікроблогів Х повідомив, що подія відбулася у Верховині Івано-Франківської області, а намагалися забрати хлопця з родини, в якій вже загинув на війні 19-річний син.

Відео конфлікту з правоохоронцями спровокувало чутки щодо нового протистояння людей з ТЦК та СП. У Facebook Оксана Семчук опублікувала відповідний допис.

Вона заначила, що попереднє її відео видалили. Жінка пообіцяла за свою родину йти до кінця.

"Моє відео видалили, послухайте "копчики"ви можете видаляти скільки хочете, але є я, і я за свою родину буду йти до кінця, а ви готові?" – йдеться у дописі.

У соцмережах стверджують, що група мешканців села Верховина наче "відбивала" у поліції чоловіка, якого намагалися затягнути в автомобіль. Невідомо, чи пов’язано це з мобілізацією та діями представників ТЦК.

Блогер Андрій Серебрянський (відомий як Андрій Луганський) у сервісі мікроблогів Х повідомив, що подія відбулася у Верховині Івано-Франківської області. З його слів, люди вимагають, щоб поліція йшла на фронт до штурмової бригади "Лють" і там показувала свої здібності. Він додав, намагалися забрати хлопця з родини, в якій вже загинув на війні 19-річний син. Він опублікував допис, який раніше жінка залишила у соцмережі.

"Ой не до добра все це! ТЦК із поліцією спробували мобілізувати, але в якийсь момент пішло все не так", – пояснив блогер.

Фото: соцмережа Х

У місцевій поліції, а також представники ТЦК та СП не коментували події на відео.

Мобілізація в Україні та протест у Космачі

Раніше у соцмережах 7 лютого опублікували відео, на якому у селі Космач, що на Прикарпатті, мешканці накинулися на жінку з дитиною, які перебували в автомобілі. Її намагались витягнути, дитину вдарили палицею (отримала струс мозку). Причина атаки — підозра, що жінка вистежувала чоловіків із заходу України, щоб вручити їм повістку.

Наступного дня нападники подали заяву до поліції на потерпілу. Вони вказали, що жінка не мала права публікувати запис у мережі. Вже 9 лютого відбулась розмова працівників ТЦК з представниками громадськості Космача. На захід прийшли жінки, їм пояснили, що мобілізують людей не лише із західних областей України.

Нагадаємо, 11 лютого ветеран АТО запропонував покарати мешканців Космача за дії проти ТЦК. Колишній військовий натякнув, що село Космач, у якому мешканці висловилися проти мобілізаційних заходів, можуть "зачистити так, як ворожу територію".