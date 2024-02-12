Вперше з 2022 року в український порт зайшов вантаж із трубами для видобутку газу, — American Journal of Transportation

Судно, завантажене трубами для газовидобувної галузі України, зайшло в порт міста Чорноморськ (Одеська область) вперше з 2022 року після блокади Росією акваторії Чорного моря. Доставку здійснювала компанія Logistics Plus на замовлення компанії з США – Vorex. Про це пише видання American Journal of Transportation, передає ТСН.

"Вантаж обсадних і бурильних труб був доставлений безпосередньо в український порт Чорноморськ. Це був перший випадок після російського вторгнення у 2022 році, принаймні в публічних документах, що іноземне судно зуміло прибути до чорноморського порту з чимось іншим, ніж зерно. До того часу судна із незерновими вантажами уникали порту, побоюючись ворожих дій", — йдеться у публікації журналу.

У Vorex повідомили, що процес доставки під час війни труб для потреб української газовидобувної галузі – надзвичайно складний процес, а відповідальний за доставку товару персонал виконував свою роботу під обстрілами.

"Не можу навести приклад складнішої операції за всі роки моєї роботи в бізнесі. Подекуди наші настільки були віддані своїй справі, що нам доводилися буквально їх приборкувати. Розвантаження труб відбувалося на підприємствах, де у прямому сенсі через дорогу лунали вибухи від російських ракет", — говорить Федір Закусило, бізнесмен україно-американського походження, засновник і президент Vorex.

Видання цитує слова Закусило, який зазначає, що така відданість компанії виходить із усвідомлення зобов’язань перед Україною і розуміння того, що труба має вирішальне значення для енергетичної стійкості України та припинення домінування Росії в постачанні природного газу до Європи.

Також у публікації American Journal of Transportation уточнюють, що на замовлення, виготовлення та підготовку труб вагою 22 000 тонн, для перевезення яких було використано чотири балкери, знадобилося 14 місяців, і ще вісім місяців – на доставку.

Співробітники Logistics Plus та Vorex працювали з п’яти країних, щоб виконати замовлення для України, йдеться у публікації.

Vorex — постачальник нафтогазового обладнання з США, який виграв на публічних торгах контракт на постачання труб для українського державного газовидобувного підприємства "Нафтогаз України", уточнюють в American Journal of Transportation.

Раніше ЗМІ повідомляли, що акціонерне товариство "Укргазвидобування" (належить НАК "Нафтогаз України ") 8 лютого досягло найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року — 38,54 млн куб. м газу.

Як відомо, Vorex постачає обсадні та бурильні труби для АТ "Укргазвидобування" за результатом виграних на Prozorro публічних торгів.