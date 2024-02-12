Суддю Вовка визнали не здатним здійснювати правосуддя у Верховному Суді

Павло Вовк не з’явився на засідання, на якому розглядали питання стосовно підтвердження або непідтвердження його здатності працювати на посаді судді Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду.

Суддю Павла Вовка Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала таким, що не відповідає посаді судді Верховного Суду. Про це повідомляється на сайті судової інстанції 12 лютого.

На засіданні розглянули питання стосовно підтвердження або непідтвердження його здатності працювати на посаді судді Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду. Розгляд стосувався його здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Комісія ухвалила рішення визнати Вовка Павла В’ячеславовича таким, що "не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у відповідній інстанції". На засідання Павло Вовк не з’явився.

Підозри проти судді Вовка та його розшук

Суддя Павло Вовк працював на посаді керівника Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). НАБУ у 2020 році оголосило його в розшук. Його й інших суддів інстанції звинуватили в намірі захопити державну владу через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС), Вищою радою правосуддя та в їхньою роботою створенням штучних перешкод.

Правоохоронці 17 липня 2020 року повідомили щодо вручення підозри Вовку. Детективи НАБУ у 2021 році намагалися вручити голові ОАСК клопотання про відсторонення його від адміністративної посади голови суду. Він його отримувати відмовився. Вовк систематично не з'являвся за повістками про виклик до НАБУ.

Президент України Володимир Зеленський у 2022 році підписав закон щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Оголошено рішення щодо створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що суддю Богдана Львова поновили на посаді. Верховний Суд вирішив оскаржити рішення. Сам він назвав таке рішення початком "боротьби за справедливість". Раніше СБУ підтвердила наявність у нього російського паспорта.