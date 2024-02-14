Прозорі правила гри та діалог з владою: резиденти Diia.City створили Спілку, аби покращити умови для бізнесу

Аби зробити українську IT-галузь ефективнішою, представники українських tech-компаній створили Спілку Diia.City United. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій Токарєв, IT-інвестор та підприємець, співзасновник та генеральний партнер технологічної компанії Roosh, яка і стала однією з компаній-засновниць Diia.City United.

"ІТ — це 5% ВВП країни, 8 мільярдів доларів обороту та понад 40% експорту. Але ми знаємо, як зробити галузь ще ефективнішою. Спілка стане дієвим інструментом для вирішення актуальних запитів українського ІТ у співпраці з владою. Серед них: правова прозорість, прогнозованість роботи, сприятливий бізнес-клімат, захист і доопрацювання самого правового режиму", — підкреслив у своєму дописі бізнесмен.

Мета Спілки — сформувати зрозумілі та прозорі бізнес-правила, налагодити діалог між IT-сектором та владою і зробити Україну сприятливим середовищем для технологічного бізнесу. Окрім компанії Roosh, засновниками Diia.City United стали такі українські бізнеси, як Monobank, Genesis, Ajax Systems, MacPaw, Netpeak Group.

6 лютого відбулась презентація Спілки у Києві, під час якої були проголошені стратегічні пріоритети об’єднання, серед яких: захист та доопрацювання режиму Дія.City, формування чесних правил взаємодії між владою та tech-сектором, вирішення нагальних проблем IT-індустрії, розвиток освіти, прискорення інтеграції української технологічної галузі в європейський та глобальний ринок та побудова простору чесних правил різноманіття, рівності та інклюзії.

Олександр Косован, засновник і CEO MacPaw та президент Diia.City United, під час виступу зазначив: "Україна вже зараз має достатньо талантів, технологій та інноваційних ідей, щоб бути серед лідерів технологічних ринків. Але для реалізації цього потенціалу в країні необхідно створити прозорі та передбачувані правила гри. Тож наша мета — налагодити продуктивний двосторонній діалог, у якому держава та бізнес враховують потреби один одного".

На презентації Спілки засновники Diia.City United наголосили: аби стати одним з лідерів tech-індустрії, Україна повинна створити зручніші та прозоріші умови для ведення технологічного бізнесу. Саме це допоможе українським компаніям показати максимальний розвиток та залучити значно більше міжнародних інвестицій.

Спікери також неодноразово зазначали, що український бізнес був загартований численними кризами. Саме тому фахівці вміють діяти консолідовано та знаходити креативні шляхи вирішення проблем.

Разом з членами Спілки резидентами Дія.Сity та представниками технологічної сфери до дискусії долучилися народні депутати, представники посольств країн ЄС та G7, інвестори та інфлюенсери.

З промовою виступив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

"Представники ІТ-ком‘юніті об'єдналися, щоб впливати на правила гри та допомагати нам зробити їх кращими. Впевнений, об‘єднання Diia.City United стане потужним кейсом співпраці технологічного бізнесу та держави. Дякую всім, хто інкорпорується в Дія.City, вірить у цей проєкт і продовжує його активно розвивати", — підкреслив міністр.

За словами виконавчої директорки Спілки Наталії Микольської, завдання Diia.City United — не лише донести потреби українського бізнесу до влади, а й показати, як tech-компанії можуть допомогти Україні.