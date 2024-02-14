Керівник "Укрнафти" купує присадки для палива у свого бізнес-партнера за завищеними цінами, — експерт

Сотні мільйонів гривень від "Укрнафти" для партнерів керівника і ймовірні тридцять відсотків "відкату" – розслідувачі виявили чергову можливу корупційну схему. Про це повідомив у себе на сторінці в Facebook політичний експерт і блогер Михайло Шнайдер, передає портал "Телеграф".

Мова йде про безтендерну закупівлю "Укрнафтою" у вересні-грудні 2023 року метилу третинного бутилового етеру (МТБЕ) – це "присадка" для палива, якої за вказаний період "Укрнафта" купила на понад мільярд гривень. І мова навіть не про те, що купували МТБЕ за дивною схемою – ціна у Роттердамі (1000 доларів) плюс 293 долари за тонну, а в отримувачі грошей – швейцарській компанії AGTG SA.

Як виявили розслідувачі, AGTG SA належить громадянину Канади Євгену Свірському, що добре знайомий із керівником "Укрнафти" Сергієм Корецьким – вони давні бізнес-партнери у ТОВ "Велсбі трейд плюс". Формально, партнером Свірського є дружина керівника "Укрнафти" – Ірина Корецька, проте сам Корецький визнавав, що починав свій бізнес у компанії кав’ярень "Ідеаліст" саме разом зі Свірським.

Як зазначає Михайло Шнайдер, швейцарська AGTG SA, за даними правоохоронних органів, ще у 2018-у році продавала "Укргазвидобуванню" іншу хімічну добавку – метанол, на 45% вище за ринкову ціну. А експертиза довела, що начебто куплена в Роттердамі речовина насправді була вироблена у Російській Федерації (ЧАО "Метафракс", ОАО "Щекиноазот") та Республіці Білорусь (ОАО "Гродно Азот").

Також в розслідуванні йдеться про те, що окрім спільного "кавового" бізнесу із дружиною голови "Укрнафти" Євген Свірський через групу Unimex має спільний оптовий та роздрібний паливний бізнес із Борисом Ганжою. Останній у свою чергу у 2019-му став гендиректором мережі АЗС "Глуско", що належала Віктору Медведчуку.

Тобто, як пише експерт, окрім поставок у 2018 році російської хімічної добавки для "Укргазвидобування", Євген Свірський завдяки знайомству та спільному кавовому бізнесу із Сергієм Корецьким лише за 4 місяці 2023 року міг отримати на можливому завищенні цін для "Укрнафти" щонайменше 300 млн "зайвих" гривень.

За словами Шнайдера, це виглядає, як явний конфлікт інтересів, і такі дії мають бути досліджені НАЗК та НАБУ.