Онлайн школа англійської мови Englishdom — основа професійного навчання

Цей формат один із найоптимальніших і найкомфортніших у сьогоднішніх реаліях. Під усі цілі та завдання навчання онлайн школа англійської мови Englishdom розробила курси, спрямовані на різних учнів та їхні вимоги. Запропоновано загальні курси, для підлітків, спеціальні курси, а також спеціальний формат підготовки до іспиту.

Зручність навчання онлайн

Дедалі частіше учні віддають перевагу режиму онлайн, а якщо розглядати Englishdom зокрема, то тут запропоновано єдиний інформаційний простір. Кожен учень отримує доступ до системи, де є заняття, навчальний матеріал, додаткова інформація та графік. Переваг у режиму онлайн кілька:

Безпека. Немає потреби кудись поспішати і тим паче використовувати особистий транспорт, адже потрібно лише відкрити смартфон, ПК чи ноутбук, щоб розпочати урок. Комфорт. Сидячи в зручному кріслі або на дивані можна пройти навчання та отримати нові знання. Економія. Вартість занять у режимі онлайн трохи дешевша, якщо порівнювати з класичним форматом.

Немає необхідності заучувати правила з підручника або щось переказувати. Формат сучасних уроків значно змінився, а під час проходження групових занять можна з легкістю відточувати розмовну англійську мову.

Які завдання вирішує школа Englishdom?

Різні програми та курси призначені під різні завдання й уподобання учнів. Найчастіше до школи англійської мови приходять для вирішення таких ситуацій:

підготовка до іспитів для складання міжнародних іспитів;

проходження спеціальних курсів для поліпшення знань у певних темах;

підвищення успішності в навчальних закладах;

виїзд за кордон для постійного проживання або заробітків;

розвиток себе як особистості.

Поставлені завдання ставляться чітко з урахуванням поточних знань кожного студента.

Чому обирають Englishdom?

Тут застосовується інноваційний підхід з індивідуальним розумінням того, що потрібно конкретній людині. Ідеальна атмосфера підтримується завдяки єднанню всіх учнів, адже в кожного з них одна мета — отримання знань. Є розмовні клуби, де завжди можна відточити свої знання і дізнатися що-небудь нове.