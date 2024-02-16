НАЗК не знайшло доказів неправомірного використання Тимошенком Chevrolet Tahoe, — ЗМІ

НАЗК не знайшло доказів неправомірного використання Тимошенком Chevrolet Tahoe. Про це Національне агентство з питань корупції повідомило у відповіді на інформаційний запит, повідомляє OBOZ.UA.

Йдеться про справу 2022 року, коли журналісти зафіксували використання на той час заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком автомобіля марки Chevrolet Tahoe, 2021 року випуску.

Транспортний засіб був переданий американською стороною як гуманітарна допомога для потреб прифронтових регіонів.

Сам Тимошенко тоді заперечив закиди про можливе зловживання. А згодом виграв позов у Печерському суді Києва про спростування цих претензій НАЗК.

Після понад півторарічної перевірки рішення суду підтвердили і в самому Агентстві.

Як ідеться в офіційній відповіді, встановлено, що Тимошенко використовував Chevrolet Tahoe з 19 вересня по 2 листопада 2022 року як підмінну машину. Поки його службовий автомобіль перебував на ремонті, пише OBOZ.UA.

НАЗК також підтвердило, що опісля транспортний засіб було передано за призначення. І нині він виконує свої функції у Херсонській області.