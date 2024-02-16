Пашинський: інформація про оборонні підприємства досі знаходиться у відкритому доступі

Голова Асоціації національної оборонної промисловості України Сергій Пашинський звернувся відкритим листом до Премʼєр-міністру та Уряду. Відповідний лист оприлюднено пресслужбою Асоціації NAUDI.

Пашинський в листі наводить приклади того, як абсолютно безкоштовно будь-хто може дізнатися про місце будівництва заводу "всесвітньо відомих" БПЛА або побачити, хто і по яким цінам завозить 120 мм міни для ЗСУ.

"НАУДІ змушена констатувати, що за три місяці з дати нашого першого звернення, а також кількох повторних звернень безпосередньо до міністерств, ситуація й досі не зрушила з мертвої точки". "Доки на розгляді центральних органів влади перебуває вирішення питання обмеження доступу до реєстрів, уже маємо випадки ракетних обстрілів релокованих у західні регіони країни підприємств ВПК".