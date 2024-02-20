В мережі SOCAR з'явиться ще більше Япомогабоксів для благодійності

SOCAR продовжує підтримувати та розвивати екологічні проєкти, одним з яких є Япомогабокс — унікальний автомат, який перетворює непотрібний пластик на благодійний внесок.

До кінця цього тижня на території ще восьми АЗК SOCAR запрацюють нові Япомогабокси. За кожну пластикову пляшку (обов’язково чисту та скручену), здану в автомат, користувачеві нараховують віртуальні гроші. Обравши відповідну кнопку-долоньку на боксі, їх можна відправити на один із трьох напрямів благодійності: допомога дітям з особливими потребами, літнім людям або безпритульним тваринам. У кінці місяця благодійний фонд "Япомога" розподіляє кошти на благодійність, згідно вибору користувача.

Фото: SOCAR

Здати непотрібні пластикові пляшки та одночасно допомогти нужденним можна буде на АЗК SOCAR в Києві та Київській обл. за адресами: