В мережі SOCAR з'явиться ще більше Япомогабоксів для благодійності
SOCAR продовжує підтримувати та розвивати екологічні проєкти, одним з яких є Япомогабокс — унікальний автомат, який перетворює непотрібний пластик на благодійний внесок.
До кінця цього тижня на території ще восьми АЗК SOCAR запрацюють нові Япомогабокси. За кожну пластикову пляшку (обов’язково чисту та скручену), здану в автомат, користувачеві нараховують віртуальні гроші. Обравши відповідну кнопку-долоньку на боксі, їх можна відправити на один із трьох напрямів благодійності: допомога дітям з особливими потребами, літнім людям або безпритульним тваринам. У кінці місяця благодійний фонд "Япомога" розподіляє кошти на благодійність, згідно вибору користувача.
Здати непотрібні пластикові пляшки та одночасно допомогти нужденним можна буде на АЗК SOCAR в Києві та Київській обл. за адресами:
- вул. Героїв Космосу, 9
- вул. Кільцева Дорога, 11
- б-р Миколи Міхновського, 35
- вул. Лугова, 13а
- вул. Богатирська, 1 Е
- вул. Протасів Яр, 15
- просп. Броварський, 53а
- вул. Сортувальна, 24
- просп. Степана Бандери, 36
- с. Гатне, вул. Інститутська, 4