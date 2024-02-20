Якщо Сергія Пашинського арештують це може ускладнити постачання зброї ЗСУ, - експерти

Арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити постачання. Про це йдеться в матеріалі Forbes Ukraine, передає "Апострофу".

"Він дуже якісний комунікатор між виробниками зброї та урядом", – говорить про Пашинського один із колишніх посадовців Міноборони.

"Він – організатор процесів, людина, яка намагається зрушити з місця інертну бюрократичну систему в армії… Керівники оборонних підприємств, на жаль, часто не мають такої сміливості та активності, як він, ця спільнота здебільшого пасивна й неорганізована, тому усунення його від процесів матиме дуже негативні наслідки", – зазначив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко.

Наразі до Асоціації входять 50 різних підприємств. Вони виробляють зброю кількох типів, яка критично необхідна ЗСУ: БПЛА та засоби протидії БПЛА, артилерійські системи, різні типи мінометів та боєприпаси до них, бойові броньовані машини, системи наведення для ракет.