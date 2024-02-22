Кримінальна справа Коломойського розвалюється — експерт про нові деталі слідства

Кримінальна справа проти бізнесмена Ігоря Коломойського врешті розвалюється, як і прогнозувалось ще від вересня. Про це у себе в Facebook повідомив блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький, передає видання "Телеграф".

За його словами, просочилась додаткова інформація, котра підтверджує очікування: "З таким слідством обвинувачення не вигребе, ще й підставить Україну перед міжнародними судовими структурами".

"Дотичне до матеріалів справи джерело в офісі Генпрокурора каже, що головний свідок обвинувачення – голова правління "Приватбанку", громадянин Австрії Бьош Ґерхард – надав свідчення слідству про невинуватість Коломойського. Він у подробицях спростував інформацію про начебто недостачу готівкових коштів у сумі майже 6 млрд грн (на якій сумі і будувались всі спроби обвинувачення з усіма варіантами "потерпілих")", — зазначає він.

Також Голобуцький наголосив, що Ґерхард письмово заявив, що йому нічого не відомо про завдання будь-якої матеріальної шкоди "Приватбанку" з боку Коломойського на зазначену слідством, або хоча б схожу суму, а "будь-яких розбіжностей по касовим операціям, про яке повідомляло слідство, в банку ніколи не було, вони не підтверджується жодними доказами і не могли лишитись непоміченими". При цьому баланс банку був завжди правильним і йому не зрозуміло, за що саме заарештували Коломойського.

"Заодно банкір заявив, — продовжив політтехнолог, — що не володіє інформацією, чому один зі співробітників банку Гаврилюк (це той, котрого спершу виставили заявником у справі – тобто, "пильний громадянин" — а тепер він "раптом" зник і вже понад п’ять місяців "систематично" не з’являється на допити що до слідчих органів, що до суду) звернувся з заявою про збитки до правоохоронних органів, використавши для цього підписану ним довіреність суто на вирішення загальних питань банку".

Голобуцький також нагадав, що експертиза слідства, проведена ще у вересні (єдиний документ, який підготувала вся величезна команда детективів і прокурорів в понад півсотні мудрих голів), також зафіксувала відсутність браку в "Приваті" зазначених в обвинуваченні мільярдів, що готівкових, що безготівкових.

"Отже, що маємо: у вересні Коломойського відправляють до СІЗО (суспільство загалом схвалює, але підозрює, що все полізе боком, бо не вірить у нормальне слідство і суд) через "пропалі 6 мільярдів". Заявник – пересічний працівник банку – тоді чи не єдиний раз вигулькнув, після чого зник і досі десь ховається. У вересні ж слідча команда надає папірець, що нічого не пропадало. У лютому до папірця експертизи додається свідчення головного управлінця банку – "нічого не пропадало". І як це виглядатиме для того ж Суду з прав людини? За неправдивим обвинуваченням (а чого б інакше обвинувач зник негайно після заяви?) бізнесмена відправляють на нари, майже одразу отримують документальне свідчення, що обвинувачення неправдиве (експертиза), але обвинувачений сидить ще 5 місяців, після чого з’являється ще одне офіційне свідчення, що обвинувачення неправдиве (заява голови правління), а обвинувачений все ще сидить. За цей час вже змінились "потерпілі" від відсутнього злочину", — пояснює блогер.

Політтехнолог при цьому акцентує, що за це все відповідатиме держава Україна "нашими коштами: коли буде позов проти отак підготованого і проведеного "професійного слідства і суду".

"Я взагалі відмовляюсь розуміти, що це була за дивна і крива "інтрига" з відправленням Коломойського до СІЗО просто так. Щоби що? Хто і що від цього отримав?", — підсумував експерт.