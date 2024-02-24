Генерал Лісовий подав клопотання про взяття Пашинського на поруки

Генерал нагадав про роль Пашинського в забезпеченні ЗСУ зброєю.

На засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському генерал-майор Іван Лісовий подав клопотання про взяття на особисту поруку Сергія Пашинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

"Я Сергія Володимировича (Пашинського. — Ред.) знаю з 2015 року,…я відновлював ракетні війська України. Мені доводилося з ним зустрічатися не один раз, зокрема на засіданні комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони. Хочу вас завірити, що це та людина, яка своїми діями має тільки одне — як вберегти державу…", — сказав під час засідання суду Лісовий.

Він також нагадав про роль Пашинського в забезпеченні українського війська зброєю.

Зокрема, Лісовий також детально розповів про застосування САУ "Богдана" та роль Пашинського у цьому процесі.

"Я поручаюсь за нього, бо знаю цю людину, що вона думає за Україну, як буде Україна боронитися, як буде жити. Я не боюся дати своє слово, щоб підтримати, щоб його (Пашинського. — Ред) не тримати під вартою", — резюмував Лісовий.

Іван Лісовий — військовослужбовець, генерал, який в 2014-му році, маючи за плечима величезний досвід служби у військах, добровільно допомагав формувати боєздатні артилерійські і ракетні дивізіони і як волонтер допомагав армії.

"У 2004 році я вийшов на пенсію з посади начальника ракетних військ і артилерії Північного ОК, займався військово-патріотичним вихованням молоді, — зазначав під час інтерв'ю Іван Лісовий. — Проте, коли розпочалася війна (в 2014 році. — Ред.), звернувся до керівництва Збройних Сил України надати можливість повернутися до війська. Готовий був захищати Батьківщину на будь-якій посаді. От і отримав змогу брати участь у розконсервуванні, відновленні, обслуговуванні й ремонті знятого зі зберігання артилерійського озброєння. За моєю участю введено у стрій приблизно 6 тисяч артилерійських систем. За це отримав чергове звання генерал-майора і був призначений начальником ракетних військ і артилерії управління військ берегової оборони командування ВМС ЗСУ ".