Ексочільник "Укроборонпрому" заспокоював, що існує план на випадок вторгнення РФ, — ВВС

23 лютого 2022 року підприємства "Укроборонпрому" отримали заспокійливий лист від тодішнього голови Концерну Юрія Гусєва з запевненням про існування плану дій, який так ніхто і не отримав. Копію листа виклали журналісти BBC у розслідуванні "Невідомі факти про Гостомель. Як цей аеродром так і не став для росіян воротами в Київ".

"Ми продовжуємо жити і працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі немає. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто", — йдеться в документі, який ДП "Антонов" отримало менше ніж за добу до повномасштабного вторгнення.

У ньому — запевнення, що "Укроборонпром" має чіткий план дій на випадок різних ситуацій.

Як виявиться пізніше, за словами журналістів, деталі цього плану оборонним підприємствам не повідомлять ні до повномасштабного вторгнення, ні після. Як відомо, указом Президента України від 22 лютого 2024-го, Юрія Гусєва призначено послом України в Азербайджані.