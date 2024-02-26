На 30% дешевші за імпортні: "Українська бронетехніка" назвала переваги вітчизняного виробництва

Броньовані автомобілі, які виробляє "Українська бронетехніка" на 30% дешевші за імпортні. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в інтервʼю "Українській правді".

"Ми готові за власні кошти, без залучення держави, збільшувати потужності з виробництва. Потрібні тільки замовлення", – зазначив він. "Перевага вітчизняних компаній не тільки у швидкому ремонті на власних заводах, але й багаторічних випробуваннях машин в умовах війни. Держава сотнями купувала броньовики "Новатор" та "Козак" ще під час локальної війни на Донбасі. За цей час конструктори встигли побачити недоліки та адаптувати машини під війну саме на теренах України з її ґрунтами, кліматом і характером бойових дій", — йдеться в матеріалі.

"Нові виклики на полі бою породжують нові моделі машин. Наприклад, зараз у Сил оборони з’явилась потреба у перевезенні більшої кількості людей. Тому "Українська бронетехніка" за ініціативи кількох замовників, створила збільшену версію машини "Новатор" на 10 місць. Початкова версія вміщувала лише 5 осіб", — констатує автор матеріалу.