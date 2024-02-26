Заставу за Пашинського внесуть підприємства оборонки, хоча ці кошти мали б працювати на перемогу України, — адвокат екснардепа

Адвокат Євген Грушовець попросив ВАКС призначити м'яку міру запобіжного заходу для голови асоціації виробників зброї.

Адвокат Євген Грушовець попросив ВАКС призначити м'яку міру запобіжного заходу для голови асоціації виробників зброї Сергію Пашинському. Про це повідомляє Telegraf.

Як пише видання, уразі призначення ВАКС застави в 300 млн грн для голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснардепа Сергія Пашинського у справі про так зване "розкрадання нафтопродуктів", ці кошти будуть виведені з підприємств оборонної промисловості замість виготовлення дефіцитних снарядів і зброї, якої потребують сьогодні ЗСУ. Це значно нашкодить країні в сенсі протидії агресії РФ.

Про це на засіданні Вищого антикорупційного суду 26 лютого з приводу міри запобіжного заходу та розміру застави для Пашинського заявив його адвокат Євген Грушовець.

"Якби таких, як Пашинський, було більше в 2022 році, думаю, ситуація з відсіччю агресії РФ була б кращою… Пашинський зараз — голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. У той час, коли про Україну згадують тільки в контексті того, що вона тільки потребує і що споживає (імпортну зброю. — Ред.), Асоціація робить все, щоб про національних виробників продукції військового призначення, знав весь світ… Та сума застави, яку визначить суд (ми не знаємо, у якому розмірі), буде сплачена членами Асоціації (підприємствами ВПК. — Ред.), але ми всі повинні розуміти, що це кошти, які повинні були б піти на перемогу, а вони чомусь будуть заморожені та підуть на Казначейський рахунок суду", — наголосив він.

Окрім того, адвокат з огляду на заслуги екснардепа перед Україною в протидії Росії, звернувся до ВАКС з проханням обрати політику м'який запобіжний захід без арешту та застави, додають журналісти.

"Ваша честь, прошу не застосовувати до Пашинського тримання під вартою, тому що на сьогодні це найбезглуздіший намір працівників САП. І Ваша честь, прошу не застосовувати відносно Пашинського надмірну велику заставу, оскільки ці кошти підуть від підприємств військово-промислового комплексу. Я хотів би, щоб ці кошти пішли на розробки, на якісь речі, які потім будуть передаватися хлопцям на фронт, щоб захищати нашу країну. Враховуючи і те, що він не буде переховуватися від цієї справи. Просив би застосувати до нього особисте зобов'язання. Слово Пашинського у цій справі має найбільшу цінність, воно точно дорожче грошей, воно настільки цінне, що його не потрібно саджати за грати. Тому прошу відмовити прокурору у застосуванні такого запобіжного заходу як тримання під вартою", — заявив Євген Грушовець.