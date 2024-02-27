"Повертаюсь до обов'язків": за Сергія Пашинського внесли повну заставу

За словами Сергія Пашинського, підприємства-члени асоціації внесли за нього повну заставу і він вже вийшов на свободу.

Підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли повну заставу за очільника NAUDI Сергія Пашинського. Про це екснардеп повідомив у своєму Facebook.

"Тільки що підприємства -члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів. Повертаюся до своїх обов’язків. Більше зброї, більше боєприпасів. Тільки перемога! Сподіваюсь, від цих завдань сильно мене відволікати не будуть! Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх "розмов", — наголосив Сергій Пашинський у своєму Facebook.