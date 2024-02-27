Тимчасовим головою ДСНС став Андрій Даник: що про нього відомо

До теперішнього часу Андрій Даник обіймав посаду заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У вівторок, 27 лютого, Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича", — написав Мельничук.

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови ДСНС на Андрія Даника

Що відомо про Андрія Даника

За інформацією на сайті ДСНС, до теперішнього часу Андрій Даник обіймав посаду заступника голови відомства.

Із січня 2020 року до вересня 2023 року він перебував на посаді начальника Головного управління ДСНС України в Черкаській області.

Нагадаємо, що 9 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Сергія Шапталу з посади керівника Генерального штабу ЗСУ. На його місце призначили генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Раніше Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про звільнення голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Юрія Щигля та його заступника Віктора Жори.