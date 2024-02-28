"Мені допомагали формулювати" — свідки у справі Коломойського спростовують передані слідством свідчення, - ЗМІ

Близько 6 місяців пройшло із часу того як ексвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського заарештували та висунули звинувачення в виводі із банку 5,7 млрд грн шляхом імітації їх внесення на рахунки банківської установи. І весь цей час слідство будує свої підозри на словах колишніх працівників банку, загалом – це свідчення чотирьох осіб. Про це повідомляє видання Telegraf.

За даними ЗМІ, сама оборудка відбулася начебто ще у 2013-го та на початку 2014 року, проте зникнення цих грошей не помічали протягом десяти років. А підставою для відкриття справи у 2023 році став рапорт співробітника однієї зі спецслужб.

Як стверджують адвокати Коломойського, що навели у суді протоколи повторного допиту свідків обвинувачення, з’ясувалось, що свідчення останніх з того часу змінились. Щобільше, деякі з них стверджують, що їхні слова були перефразовані слідчими фактично в інтересах слідства.

Так, адвокат захисту Ігоря Коломойського, Олег Пушкар навів слова свідка Скрипник від 23 жовтня 2023 року, коли та допускала нереальність та малоймовірність внесення готівки на картковий рахунок останнього. А згодом вона заявила, що її слова кілька разів перефразовували і це була ще м’яка версія того, що написав слідчий.

"Це не мої слова, так записав слідчий. Це не моє авторство", — навів пряму мову слів свідка захист Ігоря Коломойського.

Інший свідок на прізвища Зорба стверджує, що формулювання деяких грошових транзакцій як "фіктивних", коли вони не супроводжувалися переведенням готівкових коштів, він робив не сам, а йому "допомогли деякі види формулювань підібрати", пише видання. Адвокат Пушкар зачитав частину допиту:

Питання адвоката: "Ви називаєте ці угоди "фіктивними" — що ви вкладаєте в поняття "фіктивне"?"

Відповідь: "Ну, що угода без наявності готівки".

Питання: "Чи вірно я розумію, що угода, немає готівки, а є безготівковий розрахунок – реально вона є фіктивною?"

Відповідь: "Ну, мабуть, я не є обізнаним у філології, так я, мабуть, побачив, що саме це слово у вас викликало дуже багато запитань, тому, мабуть, я не те слово підібрав, під визначення цих транзакцій. Але якщо ця угода про продаж готівки, ну добре, допоможіть мені підібрати…"

Адвокат: "Я не можу вам допомогти, можу лише запитати, чи це ваше формулювання обране саме вами?"

Відповідь: "Ну, мені там допомогли деякі види формулювань підібрати"".

Також, як підкреслюють адвокати захисту, банківські працівники стверджують, що імітувати чи підробити безготівкові банківські розрахунки неможливо, а до банківської справи неможливо застосувати слово "імітування".

Діючий голова правління "ПриватБанку" Ґерхард Бьош, якого допитали на початку лютого, вказав, що будь-яких документів, які підтверджують суму заподіяної шкоди, у банку немає, уточнює Telegraf.

Найголовніше на чому наполягає захист Ігоря Коломойського – слідство так і не змогло довести спричинення матеріальної шкоди "ПриватБанку" з боку Ігоря Коломойського. Так, з 30 допитаних свідків жодна особа не підтвердила спричинення шкоди.

Як стверджує представник Національного банку Андрій Котюжинський, директор департаменту інтегрованого банківського нагляду, після звернення представників БЕБ фахівці НБУ провели перевірку і виявили, що жодних недостач і шкоди "ПриватБанку" нанесено не було.

Адвокати заявляють, що слідство під час подовження термінів тримання під вартою та терміну слідства, не надали протоколи цих, фактично, виправдальних допитів суду. Справу продовжують вести на основі перших чотирьох допитів свідків, та за весь період слідства 50 слідчими нічого нового виявлено не було, зазначає ЗМІ.