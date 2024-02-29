Компанія з російським корінням "Інкас Дубай" намагається потрапити на український оборонний ринок, — ЗМІ

На третьому році повномасштабної війни у сферу українського оборонно-промислового комплексу намагається потрапити компанія з російським корінням "Інкас Дубай", повідомляє Главред. Видання не виключає, що з метою розвідки. Про це йдеться в розслідуванні на сайті Comments.UA.

Журналісти з'ясували, що 51% акцій "Інкас Дубай" належить громадянину Узбекистану та Росії Улугбекхону Максумову. А серед інвесторів компанії є Адам Делімханов — поплічник Рамзана Кадирова і депутат держдуми Росії, який брав участь у збройному вторгненні в Україну і був серед кадировців під час захоплення Маріуполя.

Про прямі зв'язки "Інкас Дубай" і власника цієї компанії з російською владою свідчать фотографії в соціальних мережах, активне спілкування зі спецслужбами держави-агресора, представниками російського державного апарату і терористами, пишуть Comments.UA.

"Інкас Дубай має сумнівну репутацію, пов'язану зі спробами уникнути санкцій і співпраці з країнами, визнаними міжнародним співтовариством як держави-терористи, і з представниками визнаних терористичними спільнот. Йдеться про роботу Інкас Дубай у країнах СНД, зокрема Білорусі та Чечні. Зокрема, ще з 2014 року керівництво Інкас Дубай вживало заходів для постачання бронетехніки терористам із так званих "ЛДНР", — ідеться в матеріалі.

А тепер "Інкас Дубай" розраховує потрапити на український оборонний ринок шляхом оскарження законності контракту на виробництво бронеавтомобілів, який виконувала українська компанія "УкрАрмоТех" на замовлення Держприкордонслужби, вважають розслідувачі.

Журналісти зазначають, що цей оборонний контракт мав закритий характер, проте його деталі якимось чином стали відомі "Інкасу".

"Для досягнення мети компанія, ймовірно, запустила тему завищення ціни контракту", — роблять висновок розслідувачі.