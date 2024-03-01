"На глибині 10 км": у Полтавській області зафіксовано землетрус (фото)

Епіцентр підземних поштовхів було зафіксовано в Решетилівському районі регіону. Землетрус могли відчути люди на високих поверхах.

В Україні вночі було зафіксовано землетрус, магнітуда якого становила 3,6 балів. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю 1 березня.

Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів фіксувався на захід від міста Полтава, у Решетилівському районі регіону. При цьому воно було не особливо сильним, тому багато хто навіть міг не відчути нічого.

"Епіцентр землетрусу розташований у Решетилівському районі Полтавської області, на захід від м. Полтава, на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — ідеться в повідомленні.

У Полтавській області зафіксували землетрус Фото: Скриншот

Окремо в Головному центрі спеціального контролю додали, що це не поодинокий випадок і торік на Полтавщині минуло щонайменше чотири землетруси.

Перше з них 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 бала. Далі 26 травня — 3,5 бала; 8 червня — 3,7 бала і 23 липня — 2,6 бала.

Нагадаємо, 7 лютого повідомлялося, що землетрус фіксувався в Івано-Франківській області. За словами сейсмологів, за класифікацією землетрус належить до "ледь відчутних". Його магнітуда становила 2,6 бала.

24 грудня 2023 року в Румунії також зафіксували потужний землетрус, а підземні поштовхи могли на собі відчути навіть жителі України, які перебували на верхніх поверхах будинків. Потужність землетрусу становила 4,0-4,2 бала.