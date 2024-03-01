COMFY у 2023 році: допомога армії та розширення онлайн-продажів

Обсяг допомоги захисникам і волонтерам від COMFY склав більше як 130 мільйонів гривень з 2022 року. При цьому було відкрито 21 новий магазин у 15 містах України й сплачено понад 1 млрд гривень податків до державного бюджету.

Лідер у сфері побутової техніки та електроніки COMFY підбиває підсумки минулого року, оголошуючи про успішний розвиток бізнесу. Рік 2023 приніс зростання офлайн-мережі, збільшення обсягу онлайн-продажів, поліпшення сервісу доставки та внесок у державний бюджет у розмірі 1 млрд гривень.

Розвиток мережі магазинів

У 2023 році COMFY продовжив активно розширювати свою офлайн-мережу, відкривши 21 новий магазин у 15 містах України. З них 7 магазинів — у флагманському форматі. Також рік 2023 приніс відновлення роботи трьох магазинів у Харкові, Одесі та Покровську, які були тимчасово закриті через ризики та руйнування.

Збільшення частки онлайн-продажів

Понад 10 років команда COMFY успішно працює в рамках омніканальної бізнес-моделі, активно розвиваючи сферу онлайн-продажів. У 2023 році компанія реалізувала безліч ініціатив, спрямованих на розширення асортименту товарів, поліпшення якості контенту в інтернет-магазині, підвищення ефективності цифрового просування і прискорення обробки онлайн-замовлень у магазинах.

Як результат, обсяг онлайн-продажів зріс більш ніж на 70%, перевищуючи 30% від загального обсягу продажів компанії. Частка мобільного застосунку COMFY в онлайн-продажах зросла вдвічі.

Нові проєкти та лояльність покупців

Основним принципом роботи COMFY є клієнтоорієнтованість. Компанія активно фокусується на задоволенні потреб своїх клієнтів, будуючи всі процеси навколо забезпечення комфорту покупців. Наприкінці року успішно було реалізовано традиційний щорічний проєкт "Офіс у магазині", в рамках якого офісна команда повністю заміняла продавців одного зі столичних магазинів для глибшого розуміння потреб клієнтів.

Компанія пропонує своїм клієнтам товари, що відповідають принципу "найкраще співвідношення ціни та якості". Такі товари мають позначку "КРАЩ" з особливим жовтим маркуванням.

Розширення території доставки

У 2023 році клієнти мережі отримали можливість доставки кур'єрами Comfy Delivery у 25 000 населених пунктів України "на завтра". Компанія активно розвиває мережу регіональних складів, переглядає маршрути доставки та зміцнює співпрацю з поштовими операторами, щоб зробити процес доставки максимально швидким і зручним для клієнтів.

Професійні консультації

Контакт-центр компанії орієнтований на якісне обслуговування клієнтів. Уся консультаційна підтримка надається кваліфікованими консультантами, які допомагають розв'язати всі питання та підтвердити замовлення телефоном.

Усе це дозволило компанії збільшити обсяг продажів на 70% порівняно з 2022 роком, а також досягти показника клієнтської лояльності (NPS) на рівні 65%. Загальна кількість нових клієнтів у 2023 році перевищила 1 мільйон, а загальна клієнтська база досягла 11 мільйонів.

У результаті успішної реалізації стратегії зростання, компанія збільшила обсяг сплачених податків до державного бюджету України на 34%, перевищивши позначку в 1 мільярд гривень.

Підтримка захисників і волонтерів

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року COMFY ще більше зосередився на підтримці українських захисників і волонтерів. Обсяг наданої допомоги перевищив 130 мільйонів гривень, з яких понад 28 мільйонів гривень було віддано протягом 2023 року.

Ця допомога включала:

Збір понад 5,9 мільйона гривень на підтримку захисників. Надання трьох вантажівок побутової техніки на суму понад 3 мільйони гривень у липні 2023 року для постраждалих від наслідків підриву Каховської ГЕС, щоб обладнати тимчасові житла. Передача побутової техніки та електроніки на майже 17 мільйонів гривень за запитами різних підрозділів ЗСУ та волонтерів у 2023 році.

Наприкінці року, компанія також випустила свою власну благодійну колекцію одягу та аксесуарів під назвою "Добро несеться". Усі доходи від продажу цієї колекції спрямовані на фонд "Повернись живим".

Крім того, у 2023 році COMFY почав співпрацювати з організацією "Veteran Hub", яка надає підтримку ветеранам, що повертаються до цивільного життя. Ця співпраця полягає у наданні психологічної та юридичної підтримки, а також допомоги у працевлаштуванні та адаптації. Компанія продовжила виплачувати заробітну плату своїм співробітникам, які були мобілізовані у 2023 році.