Прибрати Росію з ООН: у Тбілісі на мосту Миру нагадали про злочини Росії та провели незвичну акцію

Петиція щодо виключення РФ зі складу ООН вже набрала майже 400 тисяч підписів

Українські та грузинські активісти у співпраці з ініціативною групою #unrussiaUN вирішили привернути увагу до злочинів Росії, які вона скоювала впродовж більш ніж 30 років. А також нагадати світові, що РФ і по сьогоднішній день незаконно займає місце СРСР в ООН. Для цього вони вивісили банер на мосту Миру в Тбілісі, який закликає "змусити Росію заплатити".

На банері є QR-код, який веде на петицію "Kick Russia out of the UN" на платформі change.org. Створена українцями петиція вже набрала майже 400 тисяч підписів. Також на сайті ініціативи #unrussiaUN зібрано відповідну доказову базу. Зокрема, про статтю 23 Статуту ООН, у якій зазначено, що Радянський Союз досі існує, а Росія взагалі не згадується.

За цим qr-кодом можна проголосовати за петицію

Важливо пам'ятати, що без визнання незаконної присутності Росії в ООН і, відповідно, в Раді Безпеки ООН, засудження російських воєнних злочинців, репарації та компенсації Україні (навіть у разі зміни режиму в Росії) залежатимуть від доброї волі Росії, а не визначатимуться легітимною судовою процедурою.

Також видалення РФ з ООН надасть Україні можливість скористатися законними механізмами отримання заморожених коштів Росії, за зразком Кувейту 1991 року.