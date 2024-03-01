Ринок МФО продовжує розвиток: Дмитро Петренко про маркетинг у ніші PDL

Український ринок мікрокредитування зазнав суттєвих змін в останні роки, особливо в контексті військових подій, що спричинило економічні трансформації в країні. Незважаючи на труднощі, ця галузь продовжує свій процес відновлення та розвитку, відіграючи важливу роль у наданні фінансових послуг населенню України.

"Всупереч зменшенню кількості компаній, що видають мікропозики, у 2023 році спостерігалося збільшення попиту на такі послуги. У той же час, при порівнянні поточних показників ринку з тими, що були до початку повномасштабної війни, наголошується на значному спаді", — ділиться аналітикою Дмитро Петренко, інтернет-маркетолог, експерт у сфері SEO-просування МФО.

Основними рушійними силами відновлення споживчої активності у 2024 році експерт виділяє зниження інфляції та стабілізацію макроекономічної ситуації. Зміна споживчої поведінки українців від суспільства до економії до суспільства споживання стимулює зростання попиту на фінансові ресурси. Він, у свою чергу, задовольняється банківським сектором та мікрофінансовими організаціями.

Цей тренд також відбивається у зростаючому попиті на кваліфікованих SEO-фахівців у сфері споживчого кредитування, які вміють залучати клієнтів у цій галузі. Ця потреба стимулює запит на навчання та розвиток професіоналів, здатних ефективно оперувати на ринку мікрофінансів.

Одним із важливих кроків у задоволенні таких запитів є професійне навчання. Дмитро Петренко вже близько 5 років викладає спеціалістам у цій сфері, підвищуючи їхню кваліфікацію в галузі просування проектів у пошукових системах. У 2019 році Дмитро Петренко запустив авторський курс "Створення сітки PBN під ключ — без води", що пройшли близько 300 вузько профільованих фахівців. Освітня програма курсу має на меті надання сучасних методів просування веб-сайтів у сфері МФО та інших сегментах з високою конкуренцією. В рамках навчання кожен студент отримує весь необхідний функціонал для побудови сітки PBN: готові автоматизовані скрипти, програми, посилання на інструменти та майстер-клас з використання всіх цих інструментів.

"У той час, коли в Україні починали запускати стартапи на західні ринки, виникла потреба в ефективному просуванні продуктових сайтів. Більшість компаній надавали перевагу мережі сайтів PBN, але кваліфікованими фахівцями в цій галузі були одиниці на всю Україну, не кажучи навіть про країни Європи. Я дуже добре пам'ятаю, наскільки складно, дорого і болісно було набувати свого першого досвіду з будівництва PBN. Було нічого не зрозуміло, інформація у відкритому доступі була відсутня, а фахівці, які мали знання, всіляко уникали конкретних відповідей", — згадує Дмитро. — "Саме тому я вирішив розробити перший курс з побудови мережі сайтів PBN, де фахівці, які практикують, могли освоїти мою персональну методику просування сайтів, засновану на моїх напрацюваннях та досвіді успішних проектів".

Крім освітнього курсу, Дмитру вдалося успішно запровадити свої знання в онлайн-маркетингу у співпраці з SalesDoubler, гігантом партнерського маркетингу України. SalesDoubler — це українська партнерська мережа, яка займається мікрофінансовим трафіком. Компанія працює під ринками країн Європи, Азії, Латинської Америки та Африки. З SalesDoubler співпрацюють такі відомі бренди як Альфа-банк, ПриватБанк, Intertop, Yves Rocher, Lamoda, Avon та багато інших.

Дмитро співпрацював з компанією як вебмайстр, спрямовуючи трафік рекламодавцям мережі. Вебмайстер — це спеціаліст, який розміщує та керує рекламою в Інтернеті з метою залучення користувачів на сайт компанії. Менше ніж за рік Дмитро виріс до одного з найкращих партнерів мережі, якому було надано цілу команду фахівців, які працюють над його завданнями.

"Я розпочинав свою рекламну діяльність використовуючи медійну рекламу у Facebook. Тоді цей канал давав найкращі результати, оскільки надавав можливість максимально точного таргетування на цільову аудиторію, що виявляє інтерес до мікропозик. До того, як почати співпрацювати з веб-майстрами, компанії рекламодавців використовували традиційніші методи реклами — в газетах, журналах, на білбордах тощо, що не давало ефективних результатів, оскільки реклама була націлена на широку аудиторію", — пояснює ситуацію експерт.

Після того, як реклама почала приносити перших клієнтів, Дмитро почав оптимізувати рекламні кампанії з метою зниження кінцевої ціни клієнта. Завдяки оптимізації за рік коефіцієнт конверсій досяг 40% від загального обсягу трафіку. Це означає, що в середньому із 10 відвідувачів сайту 4 ставали клієнтами фінансової організації. Цей успіх став проривом у галузі інтернет-маркетингу МФО. Цей досвід дозволив Дмитру не лише ефективно залучати цільових клієнтів для рекламодавців SalesDoubler, а й стати затребуваним експертом у галузі оптимізації рекламних кампаній та управління трафіком, що призвело до розширення його впливу у сфері інтернет-маркетингу.

Завдяки своїй активній викладацькій та професійній діяльності Дмитра було запрошено до складу журі на провідну всеукраїнську премію фінансової сфери FinAwards 2024. Подія, запланована на 29 березня, є вагомою платформою для провідних професіоналів фінансової сфери, де оцінюються та нагороджуються найкращі досягнення в індустрії. Тому стати членом журі на заході — складне та відповідальне досягнення, яке потребує видатних професійних та академічних заслуг. Високий рівень конкуренції серед кандидатів відображає прагнення організаторів зберегти високі стандарти та якість оцінки на фінансовому ринку України.

FinAwards вже кілька років поспіль є престижною платформою для видатних представників індустрії. Бути частиною журі на такому заході — це для мене честь та відповідальність одночасно. Впевнений, що захід стане форумом для обміну досвідом та ідеями, що сприятимуть подальшому розвитку нашої галузі. Я пишаюся, що можу зробити свій внесок в оцінку визначних досягнень колег та спільно з журі підтримувати стандарти якості у фінансовій індустрії", — зазначає Дмитро Петренко.