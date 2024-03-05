Заробив на продажу черешні: нардеп переїхав до квартири в центрі Києва вартістю $200 тисяч (відео)

Після звернення журналістів Володимир Крейденко визнав, що справді змінив житло. За його словами, він переїхав до квартири батька у січні 2023 року, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.

Народний депутат України від "Слуги народа" Володимир Крейденко під час війни обзавівся новою квартирою в елітному районі Києва. Він пояснив появу в нього нерухомості за кошти, які батьки нібито заробили від продажу черешні. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Так, нардеп під час війни переїхав до нової квартири в одному з нових житлових комплексів на Печерську в українській столиці. Інформація про нове помешкання з’явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік вона відсутня. Також нерухомість відсутня і у декларації дружини нардепа.

Власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Журналісти припустили, що вартість такої квартири близько 200 тисяч доларів.

Після звернення журналістів Володимир Крейденко визнав, що справді змінив житло. За його словами, він переїхав до квартири батька у січні 2023 року, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.

Крейденко пояснив, що його батько купив квартиру за кошти, які отримав від продажу будинку в Мелітополі та продажу черешні.

"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню просто фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", — розповів парламентарій.

Нагадуємо, 19 лютого народний депутат та очільник комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев заявив, що в Україні, попри війну, зросла кількість мільйонерів. Тим часом у Міністерстві фінансів пояснили, що планують дещо змінити у процедурі сплати податків: хочуть, щоб українці більше уваги звертали на це питання.