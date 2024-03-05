Другий за тиждень: на Івано-Франківщині зафіксували землетрус (фото)

Джерело підземних поштовхів, за даними спеціалістів, знаходиться на глибині 7 километрів поблизу міста Надвірна. Останній землетрус в Україні стався 1 березня у Полтавській області.

На Івано-Франківщині 4 березня 2024 року зафіксували землетрус магнітудою 1,7. Про це інформує Головний центр спеціального контролю.

За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Координати епіцентру: широта — 48,64 пн. ш., довгота — 24,61 сх. д.

"Джерело землетрусу знаходиться в районі місті Надвірна, Івано-Франківської області, на глибині 7 км. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами. Останній землетрус з цього району був 6 лютого 2024 року магнітудою 2,4", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні 1 березня вночі було зафіксовано землетрус, магнітуда якого становила 3,6 балів. Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів фіксувався на захід від міста Полтава, у Решетилівському районі регіону. При цьому воно було не особливо сильним, тому багато хто навіть міг не відчути нічого.

7 лютого повідомлялося, що землетрус фіксувався в Івано-Франківській області. За словами сейсмологів, за класифікацією землетрус належить до "ледь відчутних". Його магнітуда становила 2,6 балів.