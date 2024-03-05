Сантехнічний бренд GROHE спільно з корпорацією LIXIL пропонує спеціальні ціни вимушеним переселенцям в Україні

Нова ініціатива соціально відповідального бізнесу для покращення житлових умов переселенців.

Житло – одна з найбільших проблем, що постає перед переселенцями. Людям важко знайти та орендувати оселю із гідними умовами за помірною ціною: зріст попиту стимулює ріст ціни, вартість оренди житла в деяких регіонах України збільшилась більше ніж у два рази. У зв’язку з цим родини часто стикаються з невідповідністю умов житла та цінами на нього. Чи є рішення цієї проблеми?

Виробник сантехніки GROHE, як відповідальний бізнес, прагне допомогти у відновленні України. На початку 2023 року компанія GROHE запустила масштабний проект із допомоги українським домогосподарствам, майбутнім спеціалістам та державним закладам. В рамках цієї програми GROHE безкоштовно надає комплекти сантехніки для підприємств державної та комунальної власності. Також були відкриті центри професійної освіти для студентів – у містах Львів, Луцьк, Здолбунів та Івано-Франківськ.

Сьогодні бренд GROHE спільно з корпорацією LIXIL виступає з новою ініціативою, пропонуючи програму підтримки вимушених переселенців – GROHE LIXIL Insider. Ця програма створена для внутрішньо переміщених осіб, щоби дати можливість придбати сантехніку GROHE за зниженою ціною і зробити орендоване або тимчасове житло більш придатним для життя.

Програма, яка на даний момент діє у фірмовому магазині GROHESHOP, надасть переселенцям в Україні можливість обладнати нові місця проживання сучасною та енергоефективною сантехнікою. В рамках цієї ініціативи доступні моделі, що не лише забезпечують належний європейський рівень комфорту, а й економлять воду. За програмою GROHE LIXIL Insider доступні:

душові набори;

гігієнічні душі;

змішувачі на раковину та мийку;

змішувачі на ванну;

термостатичні змішувачі;

вбудовані змішувачі;

комплекти для туалету;

аксесуари.

Прості кроки, як скористатися програмою, описані на сторінці: https://groheshop.com.ua/lixil-insider.html

Після підтвердження статусу ВПО за допомогою додатку "Дія" переселенці можуть отримати доступ до сторінки зі спеціальними цінами на продукцію GROHE. Варто зауважити, що в рамках програми GROHE LIXIL Insider можливо придбати не більше 1 штуки товару за спеціальною пропозицією в одні руки.

Про компанію:

GROHE – провідний світовий бренд комплексних рішень для ванної кімнати та кухні, а також соціально відповідальний бізнес в Україні. З 2014 року GROHE є частиною потужного портфоліо брендів LIXIL, виробника новаторської сантехніки та продукції для житла. GROHE має 5 власних виробничих майданчиків: в м. Хемер (Німеччина), м. Лаар (Німеччина), м. Порта-Вестфаліка (Німеччина), м. Албергарія (Португалія) та районі Клаенг (Таїланд).