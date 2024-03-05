У Києві спалахнув екопарк "Осокорки" (фото)

Представники екопарку зазначили, що хтось здійснив підпал поблизу забудови, а кілька днів тому вони отримали погрози від невідомих.

У Києві зайнявся екопарк "Осокорки". Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook.

Вона розповіла, що палають заказники "Осокорківські луки" й "Озеро Тягле". Депутатка має намір стежити за розслідуванням причин пожежі.

"У Києві горять заказники, горять історичні будинки. Не горять тільки злочинні схемачі", — пояснила Семенова.

Представники екопарку у Facebook зазначили, що хтось здійснив підпал поблизу скандальної забудови. Кілька днів тому вони отримали повідомлення від невідомих і погрози щодо підпалу.

"Друзі, у нас біда! Так знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!" — ідеться в дописі.

У КМДА в Telegram повідомили, що поблизу озера Тягле відбулося загоряння трави й очерету. Зараз пожежу локалізовують рятувальники. Робота рятувальників ускладнена тим, що шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені.

Фото: скрін відео

Пожежа на Лівому березі в Києві

У Києві ввечері 5 березня зафіксували пожежу на Лівому березі. На відкритій місцевості бачили значне займання.

У коментарі "24 Каналу" представники столичної ДСНС розповіли, горить у мікрорайоні Бортничі біля озера суха трава й очерет. Травмованих і загиблих немає.

У відомстві наголосили, що причина пожежі наразі невідома. Її встановлять пізніше та повідомлять про це громадськості.

Нагадаємо, у січні в Чикаго підпалили залізничні колії через рекордні морози. Колії нагрівають, щоб позбавити льоду й полегшити рух потягів у зв'язку з низькими температурами.