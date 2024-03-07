Поки компанія втрачає 400 мільйонів щомісяця півмільйона гривень витрачається на відрядження – експерт розповів про керування "Укрнафтобурінням"

Півмільйона гривень за 2 місяці – таку суму державних коштів начебто на відрядження у Прагу витратив за жовтень-листопад 2023 року виконуючий обов’язки голови правління державної компанії "Укрнафтобуріння" — Олег Мальчик. Ці поїздки оплатила держава за рахунок доходів тимчасово переданої АРМА в управління Укрнафті компанії, а лише одна із поїздок у жовтні 2023 року коштувала підприємству 148 769 гривень.Такі дані у Facebook навів політичний експерт Михайло Шнайдер, передає видання Апостроф.

За його словами Олег Мальчик не лише витрачає державні кошти, але ще й вчиняє службовий злочин, адже проводячи по 7-10 днів щомісяця у Варшаві, де мешкає його дружина і навчаються діти, він оформлює це як службове відрядження у Прагу, де "жодного разу насправді не був".

І всі ці поїздки відбуваються під приводом візитів до компанії, яка жодних відносин з "Укрнафтобуріння" немає. "Всі рандеву відбуваються за державний кошт, попри четвертий місяць повністю зупиненої діяльності "Укрнафтобуріння" з видобування газу, після скасування спецдозволу", — наголошує експерт.

Як підкреслює Михайло Шнайдер, очоливши "Укрнафтобуріння", Олег Мальчик звільнив усю юридичну команду УНБ, яка супроводжувала судовий кейс із намаганнями Держгеонадра відібрати у компанії спецдозвіл на видобуток природного газу. Результат – компанія вже четвертий місяць поспіль повністю зупинила видобуток газу. А це між іншим від 0,5 до 1 млрд кубометрів палива щороку і близько 400 мільйонів гривень щомісяця для державного бюджету.

Но найбільш цікавішим є те, що в день найважливішого судового засідання по скасуванню спецдозволу, пан Мальчик знаходився у відрядженні у Празі, до якої так не доїхав, адже, як вважає експерт, нібито знаходився із сім'єю у Варшаві.

У понеділок 11 березня, Олега Мальчика пропонують затвердити "повноцінним" головою правління "Укрнафтобуріння", тобто вже без приставки "тимчасово виконуючий обов’язки". Результатом цього затвердження стане те, що він отримає новий 5 річний контракт з мільйонними зарплатами і бонусами і "золотим парашутом" при звільненні.

Як стверджує експерт, за цим призначенням особисто стоїть керівник державної "Укрнафти" Сергій Корецький.

"Пан Корецький підбирає собі в команду таких же "достойних" персонажів як і він сам. Чого тільки вартує останні історії зі створенням власного приватного бізнесу в Укрнафті, який оформлено на рідну сестру дружини пана Сергія, а також доволі прибутковий бізнес з закупівель Укрнафтою МТБЕ у свого бізнес-партнера пана Свірського", — резюмує Михайло Шнайдер.

Експерт вважає, що ситуацією повинні зайнятися відповідні державні органи.