Жумаділов не спростував причетність свого брата до бізнесу на окупованих територіях, — Аронець

Голова ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов відмовився спростовувати факти, наведені у розслідуванні, щодо можливої причетності його брата Мурата Жумаділова до управління російською компанією "Атлант Сервис", яка займається транспортним бізнесом на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Чиновник заявив, що він не відповідає за свого брата. Про це на своїй сторінці у Facebook пише волонтер, засновник Благодійного Фонду "Нащадки Сагайдачного" Олександр Аронець, передає "ДС".

Він повідомив, що звернувся до Арсена Жумаділова з проханням прокоментувати його розслідування, з якого випливало, що його брат Мурат Жумаділов є одним з керівників російської компанії "Атлант Сервис", зареєстрованої у Сімферополі. Ця компанія займається транспортними перевезеннями з окупованих українських міст до Росії. А також фінансовими переказами з/до держави-агресорки.

Волонтер нагадав, що ще у листопаді минулого року публічно ставив пану Жумаділову питання щодо діяльності його брата, і тільки зараз чиновник відповів. Аронець наводить скріншот відповіді Арсена Жумаділова, у якій той не став спростовувати викладені у розслідуванні звинувачення.

"Арсен Жумаділов нарешті відповів на деякі мої питання про брата, та відмовився спростовувати факти мого розслідування про те, що його брат веде бізнес на свіжоокупованих українських територіях Херсонської та Запорізької областей. Очевидно, подібний бізнес можливий лише під "наглядом" ФСБ. Не заперечив чиновник того факту, що його брат керує російською фірмою "Атлант Сервис", яка займається перевезеннями до Росії та Європи з окупованих Скадовська, Мелітополя, Голої Пристані тощо, а також щодо його причетності до нелегального бізнесу по грошових переказах з України до окупованих територій та Росії. Пан Жумаділов написав лише, що не має відношення до діяльності брата, "він доросла людина і сам приймає рішення". Вважаю це підтвердженням викладеної у моєму розслідуванні інформації", — пише Аронець.

Він нагадав, що дружина Арсена Жумаділова у 2021 році отримала громадянство Росії. Проте держслужбовець продовжує залишатися на посаді, тоді як заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, дружина якого також мала російський паспорт, усунули від посади.

"Тож, оскільки уже усі факти, так чи інакше відомі, єдиним арбітром у цій ситуації, на мій погляд, має стати Служба безпеки України. Їм слід дослідити, чи не може ФСБ, за допомогою відповідних важелів впливати на чиновника, відповідального за тилові закупівлі в ЗСУ? Чи нормальна взагалі ситуація, коли дружина держслужбовця у 2021 році, незадовго до повномасштабної війни, отримала громадянство РФ? Нагадаю, тоді пан Жумаділов теж перебував на високій державній посаді. У мене особисто довіри до такого чиновника із таким російським бекграундом немає", — резюмував Аронець.