Експерт закликає РНБО розібратись із Жумаділовим через зірвані тендери на харчування армії, - ЗМІ

Державний оператор тилу (ДОТ), головою якого є Арсен Жумаділов, після двох зірваних тендерів на харчування армії укладатиме договори із постачальниками харчів для військових без застосування аукціонів на Prozorro. Це означає, що відтепер не буде жодної публічності і жодної прозорості щодо формування цін закупівель і визначення переможців. На цьому наголошує політичний експерт та блогер Олексій Голобуцький, передає видання Апостроф.

"Багатомільярдні закупівлі харчування для армії відтепер проводитимуться без відкритих тендерів на Prozorro. ДОТ на чолі з Арсеном Жумаділовим укладатиме договори із постачальниками без виходу на прозорі аукціони.", — звертає увагу експерт.

За його словами, відмовившись від Prozorro, Жумаділов фактично анулював досягнення Антикорупційної Ради при Міноборони.

Голобуцький припускає, що Жумаділов міг навмисно скасувати результати харчових тендерів 22 лютого і зірвати аукціон на Prozorro 6 березня, коли постачальники відмовились брати у ньому участь через нереалістичні умови голови ДОТ.

"Схоже на те, що це була частина гри і великого плану – вивести у тінь усі закупівлі продуктів харчування для ЗСУ і перебрати на себе одноосібний контроль за ринком, одноосібно диктуючи правила. Йдеться про колосальні суми контрактів: тільки на одному тендері 6 березня розігрувались лоти на майже 11 мільярдів грн", — підкреслив блогер.

В Україні не можна проводити закупівлю їжі для армії за зачиненими дверима одного чиновника, додав Голобуцький.

"Армії і суспільству необхідна негайна реакція міністра оборони, РНБО та Президента. Коли Україна зі всього світу випрошує по копійці на армію, системна діяльність Жумаділова може спричинити негативну реакцію західних партнерів, а також виборців у країнах Заходу", — констатував він.