Cитуація з Коломойським викликає тривогу щодо дотримання прав людини – адвокат

Бізнесмен Ігор Коломойський утримується в київській в'язниці вже понад шість місяців як підозрюваний, і ця ситуація викликає тривогу щодо дотримання прав людини та належної правової процедури в українських судах. Про це пише у своїй колонці на УНІАН пише Авіхай Манделбліт, професор юриспруденції, адвокат, колишній генеральний прокурор Ізраїлю, передає видання "Телеграф".

На думку правозахисника, Коломойський перебуває під вартою за підозрою у вчиненні різних економічних злочинів для потреб слідства, без прийняття рішення про пред'явлення обвинувачення, у зв'язку з відсутністю достатньої доказової бази для прийняття такого рішення на даний час. За його словами, настільки довге тримання під вартою у цій справі суперечить судовим практикам у розвинених демократичних країнах.

"Арешти не можуть здійснюватися виключно з метою розслідування, а повинні ґрунтуватися на відчутній небезпеці або підозрі у втечі", – пише Манделбліт та додає, що, наприклад "у Німеччині та Франції керівні принципи Європейського суду з прав людини вимагають наявності вагомих доказів вини навіть на початкових етапах розслідування, наголошуючи на принципі презумпції невинуватості та пропорційності. Тримання під вартою в Ізраїлі, особливо у справах про економічні злочини, розглядається як крайній захід, який не повинен використовуватися як основний інструмент розслідування".

Аналіз справи, як зазначає Авіхай Манделбліт, дав зрозуміти, що сума застави, встановлена судом, є надзвичайно завищеною до такої міри, що за таких умов практично дорівнює відмові у звільненні.

"Де-факто це рішення судів в Україні заарештувати пана Коломойського на дуже тривалий термін без суду і слідства. Ізраїльська судова практика, так само як і Восьма поправка до американської Конституції та інші демократичні правові системи, забороняє надмірну заставу, яка б перешкоджала звільненню. Надмірна застава фактично слугує цілям незаконного утримання під вартою, порушуючи право підозрюваного на свободу і презумпцію невинуватості. Встановлення астрономічно високої застави у понад 60 мільйонів доларів є фактичним триманням під вартою під прикриттям нереальних умов застави. Згідно з міжнародним правом у галузі прав людини, встановлення надмірної застави є неконституційним", – йдеться у колонці.

У своєму висновку, він підсумовує, що рішення про утримання пана Коломойського під вартою для розслідування економічних підозр протягом 6 місяців (і продовження арешту ще на 60 днів) прийняте українськими судами, є вкрай необґрунтованим: "На мою думку, таке рішення не могло бути прийняте в жодній іншій демократичній правовій системі, яка поважає права людини та належну правову процедуру, особливо презумпцію невинуватості".

Нагадаємо, 27 лютого Шевченківський районний суд міста Києва зменшив розмір застави Ігорю Коломойському до 2,4 млрд грн. Втім, залишив його під вартою ще на два місяці.

Авіхай Манделбліт, захисник Ігоря Коломойського у кримінальному провадженні, яке розслідується Бюро економічної безпеки України.