Народний депутат вимагає від "Нафтогазу" розібратися з порушеннями в "Укрнафті", — ЗМІ

Новостворена Наглядова Рада "Укрнафти" має перевірити низку порушень, котрі були помічені за підприємством та його адміністрацією. Такої думки притримується народний депутат Олексій Кучеренко. На своїй Facebook-сторінці політик повідомив, що відправив до Наглядової Ради, а також керівництва "Нафтогазу" депутатське звернення щодо необхідності в ретельній перевірці, передає "Телеграф".

Він також перечислив перелік першочергових завдань, котрі, на його думку, мають бути першочергово вирішені "шановними наглядачами".

За словами Кучеренка, Нова наглядова рада буде змушена грати на юридичному "мінному полі" як через рішення про тимчасове вилучення корпоративних прав приватних інвесторів на час війни, так і через порушення, допущені під час цього процесу та формування органів управління компанії в листопаді 2022 року. Наразі тривають судові процеси, що можуть призвести до анулювання чи перегляду рішень попередньої наглядової ради, менеджменту чи держакціонерів та дежрорганів.

Однак через те, що на це вплинути неможливо, членам нової Наглядової Ради варто зосередити увагу на чотирьох пріоритетах.

Конфлікти інтересів в "Укрнафті"

"Наглядова рада має сформувати комітет з питань аудиту та комітет з призначень і винагород, очолювані незалежними членами. В компанії понад рік не працює функція внутрішнього аудиту — це має нарешті змінитись. Крім того, наглядова рада має дати належну оцінку очевидним конфліктам інтересів на рівні керівника компанії. Перш за все мова про трикутник "Укрнафта", "УЗ" та "Ідеаліст", а також про засновану на родинних зв’язках співпрацю між "Укрнафтою" та ТОВ "Український паливний стандарт"", — пише нардеп.

Також, за його словами, Наглядовій Раді варто оцінити необхідність перебування на керівних посадах "Укрнафти" ексчиновників, до яких є питання у антикорупційних органів. До прикладу він наводить колишнього заступника голови ФДМУ Дениса Кудина, котрий наразі є віцепрезидентом з питань стратегії та розвитку компанії.

"Він має статус підозрюваного у розслідуванні НАБУ щодо заволодіння активами "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії"", — підкреслює Кучеренко.

Побудова система оцінки роботи менеджменту

До цього ж пункту політик відносить і необхідність належної оцінки результатів роботи "Укрнафти" за минулий рік.

"Фінансові-економічні результати "Укрнафти" за минулий рік сформовані за рахунок ресурсів та фінансових потоків "Укртатнафти", про що свідчать фінплани та фінрезультати обох підприємств. Звідси зростання доходу і прибутку "Укрнафти" на тлі стагнації видобутку. Зважаючи на активну піар-компанію про здобутки 2023, менеджмент "Укрнафти" скоріше за все претендуватиме на чималі бонуси. Зі свого боку наглядова рада має тверезо підійти до цього питання, в т.ч. з огляду на кейс з виплатою бонусів керівнику НАК "Нафтогаз України"", — пояснює Олексій Кучеренко.

Проведення внутрішніх розслідувань

За словами депутата, нинішній Наглядовій Раді слід розібратися із відомими випадками зловживань у сфері закупівель.

"Мова про контракти з закупівлі за завищеними цінами труб у "Інтерпайпу", метанолу у "Нарні-Трейд" та МБТЕ у AGTG S.A., переплата за якими становить кілька сотень мільйонів гривень. Деякі з цих випадків вже розслідують антикорупційні органи, проте всередині компанії має бути проведена робота над помилками та створені запобіжники від їх повторення у майбутньому. Наглядовій раді варто також звернути увагу на закупівлі для мережі АЗС, виведені за межі Прозорро внутрішнім розпорядженням, — це зона ризику", — підкреслює політик.

Контроль над пошуком партнерів

В першу чергу, говорить Кучеренко, увагу слід звернути на партнерів, котрих шукають для розробки родовищ. Цей процес в "Укрнафті" продовжується з 2023 року.

"Як випливає із заяв представників компанії, залучення партнерів має відбуватись на умовах відкритого конкурсу. Водночас, в описанному на корпоративному сайті алгоритмі відбору потенційних інвесторів конкурс не згаданий взагалі, лише двосторонні перемовини. Тобто замість відкритого конкурсу із зрозумілими критеріями відбору можемо отримати відбір в ручному режимі — це має бути дзвіночком для наглядової ради.

Крім того, відповідно до заяв "Укрнафти" серед механізмів співпраці перевага надаватиметься угодам про розподіл продукції (УРП). Відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" після укладення УРП спеціальний дозвіл на користування надрами підлягає переоформленню на ім'я всіх інвесторів-учасників угоди, а отже "Укрнафта" позбавиться контролю над частиною власних родовищ. Укладання УРП на 20 років в умовах коли міноритарний пакет акцій знаходиться в руках держави тимчасово на час війни тягне за собою цілу низку юридичних ризиків як для потенційних партнерів так і для "Укрнафти" і держави, які змушені будуть надавати додаткові гарантії інвесторам", — говорить депутат.

На його думку, більш продуктивним було б залучення інвесторів за угодами з надання послуг із ризиком, тим більше, що схожий механізм уже використовувався в галузі, зокрема "Укргазвидобуванням".

Олексій Кучеренко підкреслює важливість реформи корпоративного управління "Укрнафти". Він говорить, що на заміну нескінченним гаслам і пустим презентаціям зрештою мають прийти абсолютно конкретні дії та відповідальність конкретних осіб за скоєні вчинки. Саме такою метою і є його звернення до Наглядової Ради та керівництва "Нафтогазу".