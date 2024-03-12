"Українська бронетехніка" успішно випробувала бронеавтомобіль "Новатор" з туреллю "ТАВРІЯ-14,5"

ТОВ "Українська бронетехніка" успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5". Про це представники компанії розповіли на своїй сторінці в Facebook.

БМ "ТАВРІЯ-14,5" — бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом у 200 патронів. БМ "ТАВРІЯ-14,5" за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілям в русі. БМ "ТАВРІЯ-14,5" обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО — STANAG 1. Розробником бойового модуля передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модуля та блоків системи управління озброєнням.

Використання швидкісних маневрових броньованих автомобілів, оснащених дистанційно- керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових.

"Працюємо на Перемогу", — зазначили в компанії.