Модні тренди у дизайні килимів

Килимові вироби – не лише предмет декору інтер'єру. Це важливий елемент створення затишку та особливого стилю у будинку. За допомогою комбінації різних кольорів, фактур та розмірів килимів можна надати особливої атмосфери будь-якому простору.

Нижче з командою Kylymia ми розглянемо модні тенденції у дизайні килимів, які переважатимуть цього року. Але також будуть залишаться популярними ще тривалий час.

Кольорова гама

Цього року у моді залишаються природні та земляні відтінки – коричневий, сірий, бежевий, приглушені зелений та синій. Такі кольори чудово впишуться в будь-який інтер'єр, доповнюючи та пожвавлюючи його. Килими цих кольорів можна сміливо комбінувати між собою навіть в одному просторі за рахунок їхньої універсальності та нейтральності. На тлі яскравих акцентів у вигляді штор, меблів або картин, килимові вироби у цих відтінках виглядатимуть особливо виграшно.

Візерунки

Не лише однотонні килими мають попит. Різноманітні візерунки як яскравих, так і приглушених тонів додають індивідуальність та родзинку інтер'єру. Нижче розглянемо деякі з найпопулярніших варіантів.

Природні візерунки

Різні принти, натхненні природою, додадуть простору особливий шарм і затишок. З них можна виділити тваринні принти (зебра, леопард) та рослинні (квіти, гілки, лисячі). Такі килими добре підійдуть під інтер'єр у стилі мінімалізм.

Геометрія

Геометричні принти на килимах зустрічаються всюди, лише тепер у сучасній інтерпретації. Для них використовують контрастні кольори та різноманітні форми. В основному, зустрічаються моделі в смужку, з колами, хвилями та абстрактними візерунками. Це чудове рішення для сучасного дизайну.

Також варто пам'ятати, що геометричні малюнки, особливо смуги, здатні візуально змінювати розміри простору. Горизонтальні лінії створюють ілюзію додаткової ширини кімнати, вертикальні роблять приміщення коротше і вище.

Текстури

Текстура килима, безперечно, також має значення і тут теж є свої тенденції.

Натуральні

Останні роки в тренді килими з натуральних матеріалів, як і інші предмети інтер'єру, і їхня популярність тільки зростатиме. Вони екологічні та мають дуже цікаву текстуру залежно від матеріалу. До них відносяться килими з шовку, бавовни, льону, вовни, джуту, сизалю і навіть водоростей.

Довгий ворс

Високоворсні килими залишаються популярними вже не один десяток років. Особливо часто їх обирають для спалень та віталень. Можна експериментувати з кольорами, вибираючи яскравіші та контрастніші, але, все ж, у моді залишаються килими з високим ворсом у класичних тонах.

Різна довжина ворсу

Дуже цікаво виглядають килими, в яких комбінується високий та короткий або середній ворс. Це створює незвичайний 3Д ефект, вносить глибину та різноманітність.

Як бачите, модні тенденції диктують свої правила, при цьому в тренді серед килимів завжди залишаються і залишатимуться нейтральні природні кольори, класичні візерунки та природні матеріали. Вибираючи такі килими, ви подаруєте своєму інтер'єру позачасовий характер і не залежатимете від модних течій.