ITOXI та ГеройКар сприяли підписанню меморандуму між Агенцією оборонних закупівель та KG Mobility Corp для забезпечення ЗСУ транспортом, — "Дело"

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони та корейський виробник автомобілів KG Mobility Corp (SsangYong) підписали меморандум про співпрацю у закупівлі транспорту для потреб Збройних Сил України, передає портал "Дело".

"Для проведення ефективних закупівель пікапів важливо налагоджувати пряму співпрацю з виробниками. Адже відсутність додаткових посередників при укладанні контракту дозволить нам отримувати найвигідніші ціни та забезпечувати військових більшою кількістю транспорту", — зазначила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

У повідомленні зазначається, що агенція вже напрацювала пропозиції по змінах до законодавства, які дозволять закуповувати пікапи та інші необхідні для потреб ЗСУ товари без сплати акцизу, мита та ПДВ. У планах – підписання кількох прямих угод з найбільшими виробниками пікапів, аби диверсифікувати ризики та забезпечити найкращі цінові пропозиції.

Довідка:

Ukrainian ITOXI UA створена з метою посилення співпраці між діловими колами України та Кореї. Метою ITOXI UA є відігравати ключову роль у розвитку економічного та інвестиційного співробітництва між Кореєю та Україною.

Благодійний проєкт ГеройCar створив єдину національну платформу з постачання ЗСУ колісним транспортом та вже майже два роки забезпечує пікапами військових. За цей час проєкт закупив 500 пікапів для війська та напрацював глибоку експертизу в питаннях закупівлі та постачання автомобілів для ЗСУ.