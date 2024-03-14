Перехід до зеленої металургії потребуватиме активного використання штучного інтелекту, – СЕО "Метінвесту"

Трансформація бізнес-процесів у металургії завдяки новим технологіям відбувається повільніше, ніж в інших галузях. Але завдяки використанню цих технологій українські заводи значно випереджали сусідні країни за рівнем прогресу. Про це розповів генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков під час конференції країн G7, присвяченій зеленій трансформації, повідомляється на їх сайті.

"Політики всього світу говорять про зелений курс. Металургійна промисловість перебуває на вершині порядку денного цього курсу, як головний актор запровадження зелених технологій. Але водночас металургія — дуже традиційна галузь, технології розроблені давно, й зараз неможливо зробити великий прорив. Можна лише поступово вдосконалювати систему. І коли мова йде про поступові вдосконалення, саме тут з'являються цифровізація та штучний інтелект. Саме це може зробити галузь не лише екологічнішою, а й ефективнішою та конкурентоспроможнішою", — зауважив Риженков.

За його словами, багато керівників підприємств важкої промисловості зараз говорять не просто про зелений перехід, а про зелений і цифровий переходи для металургії. Водночас галузь гостро потребує IT-фахівців для впровадження.

"Перехід до зеленого курсу буде нелегким. Адже нам бракує ІТ-спеціалістів для роботи над трансформацією. Лише п'ять-сім років тому ми шукали інженерів-металургів, яких ми могли б навчити ІТ. Зараз навпаки. Ми готуємо ІТ-спеціалістів, яких навчаємо металургії. І це ті люди, які будуть головними під час зеленого та цифрового переходу нашої компанії", — резюмував Риженков.

Нагадаємо, що стратегія "Метінвесту" щодо "зеленого" переходу залишається незмінною попри широкомасштабну війну. Водночас Україна наразі прагне прискорити шлях до членства в ЄС, тож має здійснити трансформацію швидше, аніж передбачалось.