Про що батькам варто знати при виборі школи? 5 важливих рекомендацій від директора

Вибір школи — надзвичайно відповідальний крок у житті батьків. Адже він закладає фундамент для успішного майбутнього дитини. Як знайти місце, що стане другою домівкою і не лише подарує знання, а й формуватиме важливі цінності? Останніми роками з цим питанням зіштовхнулося багато батьків: вибір школи актуальний не лише для першачків, а й при зміні навчального закладу та переїзді до іншого міста. Ми вирішили отримати фахову рекомендацію від директорки Міжнародного ліцею STUDY Academy High School, Лариси Музичук. Розгляньмо п'ять критеріїв, на які обов'язково варто зважати батькам, обираючи майбутню школу.

Куди вступають випускники

Перший критерій може здатися доволі абстрактним, особливо для тих батьків, чиї діти ще вчаться у початковій або середній школі. Але, повірте, це надзвичайно важливо: розуміти кінцеву мету навчання, мати бачення майбутнього для вашої дитини. Лише сформувавши таку ціль, ви зможете приміряти її до цінностей і критеріїв різних шкіл. Ви краще зрозумієте, чи підходить вашій родині та академічна підготовка й емоційно-психологічний розвиток, який надає навчальний заклад. Які перспективи мають випускники певної школи — питання, на яке варто мати відповідь, коли плануєте вступ.

Наприклад, якщо ви запитаєте директора, куди вступають випускники школи, то зрозумієте, яким вступом пишається навчальний заклад.

Відповідь може бути різною:

КПІ — в такому разі, зрозуміло, що максимальну увагу в школі приділяють точним наукам;

Гарвардський університет — відразу помітно, що кордони в цьому закладі не обумовлені лише українськими ВНЗ;

"Ми не відстежували це питання" — така відповідь свідчить про те, що в школі освіта без акценту на перспективи учнів.

Ми пишаємось, що більшість наших учнів обирають університети США, Канади, Великої Британії або Європи (наприклад, Trinity College, EU Business School, University of Toronto). Учні нашого ліцею відразу мають уявлення про напрям свого майбутнього, навіть якщо не можуть поки визначитися із університетом та фахом. Випускники STUDY Academy High School зараховуються як до провідних українських вишів, так і до престижних університетів по всьому світі.

Ми робимо все, щоб надати спеціальні умови по вступу. Відмінне знання англійської мови, інтеграція в систему міжнародної освіти та особистісний розвиток гарантують найважливіше — можливість обирати з найкращих варіантів. А для батьків — це впевненість у тому, що учень впорається з усіма викликами.

Для нас важливо, що наші учні не лише вступають до міжнародних університетів, а й отримують спеціальні умови при зарахуванні. Так, наприклад, нещодавній випадок. У нашому ліцеї є учень, який отримав 80% стипендію на вступ та навчання в американській школі й завершуватиме старші класи вже там. Ми дуже пишаємося такою ініціативністю та успіхом, адже головне для нас — закласти фундамент і дати учням поштовх до зростання. Наші викладачі математики й англійської надали рекомендації та щиро вітали зарахування учня до школи США.

Мета навчання і цінності школи

Отже, визначивши освітню мету, ви вже знаєте, куди хочете рухатися, яке майбутнє забезпечити вашій дитині. Цінності школи — другий критерій — тісно пов'язаний із цією метою.

Безперечно, насамперед цінності учнів закладаються у родині. Однак, без належної підтримки та оточення, вашій дитині може бути складно досягти тих вершин, на які вона здатна.

Так, наявність менторів і психологів у навчальному закладі — суттєва перевага. У нашому ліцеї такі фахівці допомагають учням краще зрозуміти свої сильні сторони, розкрити таланти й не боятися проявити власне "я". Замість того, щоб зосереджуватись на слабких місцях, ми працюємо над розвитком здібностей кожного учня, виявленням його індивідуальності.

Селективність — ще один показник, який забезпечує учням гідне оточення. Якщо ваша дитина налаштована на здобуття знань, розвиток, проактивність, а решта класу — ні, "зростати" буде важче. Саме тому, приймаючи до нашої школи нових учнів, ми проводимо співбесіду з батьками та учнями, щоб зрозуміти, наскільки збігаються наші цінності. Вмотивовані діти, потрапляючи у відповідну компанію, отримають і підтримку, і соціальне визнання однолітків. Це особливо важливо у старших класах.

Викладачі школи

Наступний критерій, який не оминають у моїй практиці батьки, розпитуючи про наш ліцей, це викладацький склад. Саме викладач — людина, з якою щодня взаємодіє учень, в якої вчиться та ставить собі за приклад. Тож цілком зрозуміло, чому для батьків важливі не лише професійні, а й людські якості. І ми повністю розділяємо такий погляд. Принцип відбору викладачів до нашого ліцею завжди включає врахування Soft Skills.

Нам важливо, щоб викладач був зацікавлений у розвитку кожного учня і хотів докладати до цього педагогічні зусилля. Сьогодні викладач — вже не просто носій знань, а той, хто стає партнером у навчальному процесі для учня. Хороший викладач порівнює досягнення дитини з її попередніми досягненнями, а не іншими учнями.

Разом із тим, бажання самому навчатися — неодмінна риса, на яку слід зважати, дізнаючись більше про викладачів школи. Робота в команді, наприклад на інтегрованих уроках, у нашому ліцеї вкрай важлива. Це такі поєднані, різнопредметні уроки, де присутні водночас два викладачі й учні розглядають певне явище з декількох вимірів, зважаючи на поєднаність різних речей між собою та розглядаючи всесвіт як одне ціле. Наприклад: фізика та біологія, історія та англійська мова. Так ми охоплюємо складність і багатовимірність світу, демонструємо взаємозв'язок різних наук. Роль і взаємодію викладачів з дітьми й між собою в таких умовах важко переоцінити.

Успішність і розвиток учнів

Припустимо, ви вже зрозуміли вашу мету, зійшлися у цінностях зі школою, вподобали викладацький склад… але як щодо практичного боку? Як саме конкретна школа заохочує розвиток кожного учня, яких заходів для цього вживає? Можемо назвати цей критерій "успішність і розвиток учнів".

Участь учнів школи в різних олімпіадах — переконливий аргумент у цьому питанні. Виявити в учня здібності та підтримувати їх розвиток — завдання як профільних викладачів, так і школи загалом.

Ще одним аспектом є волонтерська діяльність учнів та можливість реалізовувати власні проєкти, брати на себе відповідальність та "навчатися вчитися".

Профорієнтація

І останній, але не за важливістю, критерій вибору школи — увага навчального закладу до профорієнтації учнів. В Україні заплановано впровадження стандарту профільної освіти з 2025 року в тестовому режимі, але вже нині є приватні школи, які інтегрують цей формат.

Чому це важливо? Це важливий крок уперед для нашої освітньої системи. Він наближає українських школярів до світових стандартів освіти, дає поштовх до формування успішної стратегії життя, самовизначення ще в школі.

Наприклад, у Міжнародному ліцеї STUDY Academy High School є поділ старших класів за трьома напрямами майбутньої освіти. Це дає змогу поглиблено навчатися за обраними предметами, запускати проєкти та навіть обов’язково проходити до 20 годин практики — волонтерської діяльності за обраним фахом — до випуску з ліцею.

Наші учні 10-х класів мають вибір із таких напрямів.

Business — предмети, пов'язані зі стартапами, бізнесовими процесами.

Mathematics — галузь інженерії, точних наук, розробок та ІТ.

Language Arts — комбінування різних напрямів, можливість спробувати всі предмети потроху та зосередити увагу на організаторських та операційних процесах.

Я вважаю, що надзвичайно важливо дати змогу учням спробувати на практиці обрану спеціальність, зіставити її реальне втілення з уявленнями й лише тоді прийняти зважене рішення щодо майбутнього фаху.

Підсумовуючи, зазначу, що батькам при виборі школи важливо звертати увагу як на глобальну мету освіти, так і на проміжні елементи в навчанні. Наприклад, ви бажаєте, щоб ваша дитина вступила до вишу США. Тоді, обираючи школу, звертайте увагу, чи забезпечить вона належну академічну підготовку, чи врахований психологічний розвиток, які цінності у викладачів та яка система мотивації в закладі. Тобто процес навчання і його складові мають не суперечити, а допомогати вашій меті — успішному майбутньому для вашої дитини.