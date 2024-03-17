Помер відомий український політик Геннадій Москаль

За словами нардепа Миколи Княжицького, політик помер після затяжної хвороби.

У неділю, 17 березня, на 74-му році життя пішов із життя відомий український політик, колишній депутат Верховної Ради Геннадій Москаль. Про це повідомив український журналіст, народний депутат України Микола Княжицький у Facebook.

"Вічна пам'ять. Співчуття родині. Він обіймав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Ес5 та інших патріотичних медіа...", — написав нардеп Микола Княжицький.

Що відомо про Геннадія Москаля

Геннадій Москаль - український політик і юрист, який раніше обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Він також був генерал-лейтенантом міліції, володів ступенем кандидата юридичних наук, здобутим у 2002 році, і є доцентом з 2005 року. Пан Москаль також відомий як народний депутат України, який представляє фракцію партії "Батьківщина".

Геннадій Москаль

У 2011-2013 входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак після її вливання в "Батьківщину" перейшов з іншими однопартійцями в нову партію, отримавши місце в політичній раді "Батьківщини".

З 2007 року Народний депутат України VI і VII скликань, з грудня 2012 року перший заступник голови комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015 року. Із 15 липня 2015-го до 11 червня 2019-го — знову голова Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, що 21 лютого стало відомо про те, що в Україні помер політик і дисидент Степан Хмара. Йому було 86 років.