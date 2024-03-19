Суд Кіпру задовольнив заяву власників GNT Group та скасував призначення ліквідатора від Argentem

Окружний суд м. Нікосія (Кіпр) 13 березня 2024 року скасував наказ про призначення тимчасового ліквідатора в материнську компанію українського холдингу GNT Group G.N. – Terminal Enterprises Limited (Кіпр). Судді також скасували всі рішення, прийняті ліквідатором, та зобов'язали його, протягом 20 днів із моменту винесення рішення, надати письмові пояснення про всі свої дії на цій посаді. Про це повідомляється у прес-релізі GNT Group, передають "Українські новини".

Таким чином кіпрський суд задовольнив заяву власників холдингу GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка.

Як повідомляється, ліквідатора незаконно призначили 10 березня 2023 року за заявою кредитора холдингу – іноземного фонду Argentem Creek Partners (ACP).

За словами бенефіціарів, у кінці 2022 року фонд розпочав рейдерське захоплення бізнесу GNT Group, основні активи якого зосереджені в зерновому терміналі Одеського морського торговельного порту.

Власники GNT Group вважають, що всі дії АСР направлені на свідоме зниження вартості активів з метою отримання всього бізнесу групи за найнижчою ціною, з подальшим його перепродажем. Адже у такому випадку знецінені активи можна привласнити в рамках кредиту фонду в $75 млн.

Бенефіціари зазначили, яка низка дій підтверджує рейдерські наміри АСР:

По-перше, в кінці грудня 2022 року були незаконно змінені директори та юридичні адреси компаній групи, які займались перевалкою зерна в морському порту: "Олімпекс Купе Інтернейшнл", "ЗПК "Інзерноекспорт", "Металзюкрайн Корп ЛТД". У 2023 році суд та Мінюст визнали протизаконними дані дії реєстратора Юрія Козлова, вчинені на користь АСР відносно "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

По-друге, у лютому 2023 року АСР ініціював банкрутство підприємств "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та "Металзюкрайн Корп ЛТД".

По-третє, у березні кредитор призначив ліквідатора в материнську компанію G.N. Terminal Enterprises, яка виступила позичальником кредитних коштів Argentem у розмірі $75 млн. Це призначення зараз визнане незаконним.

По-четверте, у травні 2023 року була розпочата процедура ліквідації GNT Trade DMCC (Дубаї), яка є засновником згаданих українських компаній. Наразі процес ліквідації теж оскаржується в суді.

Як зазначається у прес-релізі, наслідки від описаних дій для українського бізнесу GNT Group дуже негативні.

"Дії нових керівників від ACP та арбітражних керуючих у справах про банкрутство призвели до зупинки господарської діяльності українських підприємств, які працювали на експорт зерна з України. Перед працівниками компаній виникла заборгованість по заробітній платі. "ЗПК "Інзерноекспорт" було позбавлене права оренди приміщень в Одеському порту", – наголошується у повідомленні.

Також в GNT Group нагадали, що раніше журналісти публікували інформацію про те, що регіональний керівник АСР Джон Паттон ще у листопаді 2022 року у Відні вів перемовини про можливий продаж бізнесу GNT Group третій стороні, не будучи його власником.