Чим вирізняється Айфон 15 Про: стильний флагман "ол-інклюзів"

Айфон 15 Про — це кохання з першого погляду. По-перше, смартфон буквально з пилу з жару. Вийшов восени 2024 року і є однією з найцікавіших пропозицій від купертинівців. Від п'ятнадцятого Айфона його відрізняє пристойний багаж цікавих фішок. Водночас Про Максу він поступається незначно, а коштує відчутно менше. Якщо говорити про ціну, у iPhone 15 Pro вона балансує з якістю. За характеристиками зрозуміло, за що доводиться платити.

В очі впадає елегантний дизайн мобільного телефону. Титановий корпус — нововведення для Apple. Метал сріблясто-білого кольору використовують і конкуруючі бренди, але їхні розробки помітно відрізняються від Pro-Айфонів п'ятнадцятого покоління.

Характерні особливості титанового дизайну:

1. Корпус-плитка. З плоскими гранями, що забезпечують надійну посадку в руці.

2. Кнопка дії. Розташована на місці тумблера для переходу в беззвучний режим.

3. чотири варіанти кольору. У компанії природного титанового — синій, білий і чорний. Усі — з приємним металевим відливом.

4. Динамічний острівець. Якщо раніше візитною карткою Епл Айфона була моноброва, тепер її місце займає практичний і зручний елемент для взаємодії з інтерфейсом.

5. Матова текстурована задня панель. На відміну від глянцевих телефонів, що швидко брудняться, Айфон 15 Про залапується менше. А відтінок Natural Titanium — ще й "краде" подряпини.

Крім привабливого зовнішнього вигляду, ще кілька вагомих аргументів на користь смартфона.

Варіативність пам'яті

15 Про належить до смартфонів із Терабайтом пам'яті. Саме стільки доступно в максимальній конфігурації. Вона орієнтована на користувачів з високими вимогами до "заліза" і функціональних можливостей. Якраз для мобільної зйомки, монтажу відео, редагування фото, блогінгу.

Посередині — відразу 2 варіанти: на 256 Гб і 512 Гб. Обидва підходять для комбінованого стилю експлуатації. Вистачає для роботи, розваг і творчості.

Найдоступніший Айфон 15 Про — на 128 Гігабайт. При скромних запитах — оптимальний. Досить час від часу підчищати основні розділи сховища, щоб виключити недолік пам'яті. Для грамотної організації зберігання даних можна задіяти "хмару".

Просунутий процесор

A17 Pro вигідно виділяється на тлі попередніх версій процесорів Епл. Він також гідно конкурує з мікрочипами для смартфонів від інших популярних виробників. Плюси чипа виражаються у швидкодії (значення при різних навантаженнях визначені бенчмарками), оптимізованих навантаженнях на батарею, а також у стабільності багатозадачного режиму.

Характеристики А17 Про в цифрах:

6 ядер, 2 з яких відповідають за складні обчислювальні завдання і ще 4 — за базові;

6-ядерна графіка;

нейропроцесор на 16 ядер.

Рівень автономності

Автономність прийнято вважати не найсильнішою стороною айфонів. У смартфонах дійсно стоять батареї меншої ємності, ніж використовують у пристроях на базі Андроїд. Однак оптимізована операційка в тандемі з просунутим процесором роблять свою справу. iPhone 15 Pro точно не можна назвати "слабаком" у плані автономності. Його заряду вистачає приблизно на 23 години трансляції відеоконтенту. За більш реалістичних навантажень (як-от перегляд контенту в режимі онлайн, мобільний геймінг, робота в додатках, зв'язок і зйомка на основну камеру) девайс тримається приблизно 10 годин, що теж непогано.

В огляді переваг ефективна потрійна камера, яка відмінно знімає за будь-якого освітлення завдяки основному сенсору на 48 Мп, варіативному зуму, розумному спалаху та іншим фішкам. Плюс для геймерів і контентмейкерів — екран 120 Гц, що демонструє плавну картинку без очевидних колірних переходів, шлейфів і спотворень.